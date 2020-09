PALABRAS DE NUESTRA QUERIDA DIRECTORA DE SALUD, DOCTORA ELEONORA TESTA

«A la comunidad toda.

En general todos saben la informalidad que me caracteriza a la hora de expresarme, por lo cual esta no va a ser distinta. Solo quiero expresar los datos numéricos y hacerles saber el método con el cual se está trabajando desde el sistema de salud, método que conoce a la perfección una de las concejalas que los compaña allí, la Dra. Ester Moralejo, quien aprovecho a mencionar como fuerte pilar en este trabajo.

Comenzando con la parte numérica, les voy a describir como se fueron dando los casos en lo que va de Pandemia:

• Marzo: se tomaron 2 muestras, las cuales fueron negativas.

• Abril: se tomaron 9 muestras, las cuales fueron negativas.

• Mayo: se tomaron 17 muestras, las cuales fueron negativas.

• Junio: se tomaron 25 muestras, las cuales fueron negativas.

• Julio: se tomaron 77 muestras, las cuales 12 fueros positiva (15,58%).

• Agosto: se tomaron 295 muestras, las cuales 85 fueron positiva (28,8%).

• Septiembre: llevamos tomadas 105 muestras, de las cuales 41 fueron positivas (39%) y estamos en espera de los resultados de 75 muestras. Cabe mencionar que lamentablemente hoy tenemos nuestra primera paciente fallecida por covid y que dos pacientes más están peleando para poder salir.

Ahora paso a explicar cómo se maneja el trabajo desde que aparece UN/UNA paciente con síntomas.

– Es asistido/a por el médico, quien, según la clínica, determina que ese paciente se hisope. Todos saben, o de lo contrario los invito a que por la ventana miren el modo de colocarse un equipo de protección personal, que este procedimiento es engorroso al colocarlo y debe ser mucho más meticuloso al momento de retirarlo. Esto no nos asusta porque tuvimos muchísimo tiempo para aprenderlo y gracias a dios, casi todo el personal del Hospital sabe cómo realizarlo.

– Una vez tomada la muestra se debe completar una planilla, que es la que se va a remitir con la muestra al laboratorio de referencia. Dicho procedimiento también lo realiza el médico, aparte de contar con personal administrativo en el caso que los pacientes sean muchos, situación que estamos viviendo a diario.

– Esa planilla se envía a un grupo de carga y seguimiento a través de whatsapp. Allí hay diferentes integrantes que realizan diferentes actividades. Carga al SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina), donde se vuelcan los datos de todos los pacientes y desde allí se reciben los resultados; realizan planillas de TODOS/TODAS LOS PACIENTES HISOPADOS Y SUS CONTACTOS ESTRECHOS, y de todos sus datos. De allí se procede a la distribución de estos, a los diferentes integrantes del grupo y de los voluntarios sanitarios, personas y compañeros de trabajo que lo llevan a cabo silenciosa pero incansablemente.

– Una vez distribuidos los pacientes y sus contactos, se realiza el seguimiento de los mismos, donde de la llamada surgen diferentes situaciones, como ser, consultas por síntomas, familiares, económicas, psicológicas, etc, que se evacuan por el mismo interlocutor o se elevan al personal médico en caso de que fuera necesario. De allí surge el trabajo en conjunto también con el Área de Promoción Social y Desarrollo Humano a través de su directora Fabiana Crespi, que también se encuentra en el grupo de carga y seguimiento y se interioriza rápidamente de las diferentes problemáticas.

– A esto se suma el seguimiento por 10 días y a veces más, de aquellos que dieron positivo en su hisopado y por 14 días a sus contactos estrechos. Cuenten la cantidad de sospechosos, positivos y contactos estrechos que tenemos cada día, y sin ánimos de ofender, pónganse en los zapatos de este grupo.

– Cabe decir que tanto los grupos de whatsApp de médicos como de carga y seguimiento, comienzan su actividad a las 6 de la mañana aproximadamente y terminan a las 11 de la noche, casi de forma ininterrumpida.

– El sector covid está permanentemente preparando todos los elementos para tener a disposición a la hora de trabajar allí. Desde la enfermera, que tiene cada kit preparado para una toma de muestra, que le da de comer a aquellos pacientes que no logran hacerlo solos y que, por supuesto, no pueden estar acompañados, nos asisten en caso de que algo falte, y mil cosas más; hasta el personal de limpieza que entra cada vez que un paciente sale de hisoparse para desinfectar la habitación y pueda ingresar el siguiente. Les recuerdo que el último domingo tuvimos 52 hisopados.

Tal vez, a algunos les parezca que estos números son propios de vivir en una pandemia, que los afectados y afectadas por el covid no han sido lo suficientemente sintomáticos en su gran mayoría, o que el número de pacientes graves o incluso la única fallecida no sean representativos.

Tal vez esas personas, son las mismas que hoy, por cerrar los negocios a las 18 hs, nos titulen de dictadores. Porque ver en las redes sociales, que estamos en una DICTADURA, la verdad que me llena de tristeza. Si uno piensa que el comerciante puede abrir sus puertas de 8 a 18 hs, o en el horario que desee dentro de esa franja, solidarizándose una vez más con el sistema sanitario, y que de la misma manera en esas 10 horas el vecino pueda hacer sus compras, por el lapso de 15 días, tal vez……podríamos pensar diferente. Quizás las personas que trabajan en esas 10 hs sean las más perjudicadas. Tal vez pueden pedirle a un vecino o familiar que los ayude con esa tarea. Pero por lo que veo muchos de los que se quejan por la medida no están en ese grupo. Ni en los que trabajan en esas 10 hs ni en los que van a colaborar con ellos.

La duplicación de casos en el lapso de 5 a 15 días, según establece el protocolo de la Nación, tiene como consecuencia que se vuelva a Fase 2, fase que ya nadie casi recuerda seguramente, pero que al momento de nombrarla se nos ponen los pelos de punta. Hoy Roque Pérez está duplicando sus casos cada 10 días aproximadamente. Y si alguien me dice que todos van a tener un simple dolor de garganta, yo no estaría seguramente diciendo esto y las medidas tomadas serían otras. Pero en el aumento de los casos, aparecen también nuestros pacientes más complicados, aquellos que, como todos sabemos, probablemente no tengan grandes oportunidades, debido al colapso de las terapias intensivas.

Por eso es oportuno que finalmente tomemos dimensión de que NUESTRO SISTEMA DE SALUD LOCAL ESTÁ COLAPSANDO, ya que cuando se habla de colapso no solo se hace referencia a las camas libres en hospitales sino también al equipo de salud, en Roque Pérez tenemos actualmente ginecólogos y oftalmólogos desarrollando tareas que no son afines a su especialidad en el sector de COVID, eso da cuenta de que nuestro sistema roqueperense no cuenta con todo el equipo humano suficiente para esta pandemia, algo que venimos advirtiendo a la población desde el primer día. Si siguen creciendo los casos y agravándose los cuadros y si el personal de salud también se contagia, ¿Quiénes atenderán a sus seres queridos o incluso a ustedes mismos?

El personal médico, junto a todo el ejecutivo y al gran comité de crisis que nos acompaña, somos los que tomamos las decisiones para el bien de todos. Ni siquiera se estimó pasar a Fase 3, solo poder modificar y pedir encarecidamente bajar el horario de cierre y la NO concurrencia a lugares públicos por el lapso de 14 días, pudiendo llevar a cabo el resto de las actividades que veníamos teniendo.

No es una medida de castigo a nadie, es una medida de CESE DE CIRCULACIÓN TEMPRANA, todos debemos ir a casa temprano con todas las actividades en marcha, nos duele acortar los horarios a todos los trabajadores pero sabemos que es necesario PARAR LA CIUDAD MÁS TEMPRANO, CORTAR LA CIRCULACIÓN INNECESARIA, PODER TENER UN MARGEN DE CONTROL MÁS CLARO DE QUIENES ANDAN CIRCULANDO POR LA NOCHE SIN EXCUSAS, porque todas las actividades se habilitaron pero el número de personas encargadas de los controles sigue siendo el mismo, con cansancio y muchos sin sabores, recibiendo insultos permanentes cuando se controla o recomienda en la vía pública alguna conducta. Es preferible reducir dos horas y sostener la actividad económica antes que retrotraernos a fases de aislamiento más rigurosas.

Con respecto a las reuniones sociales, juntadas, etc, pedimos la colaboración de la sociedad toda en denunciar, aunque sea de forma anónima, estas actividades.

Este escrito tiene números, tiene protocolos de trabajo, tiene realidad, pero por sobre todo, tiene la esperanza de que nuestro mensaje se logre entender. Dejo a consideración de los presentes y en la conciencia de la sociedad de mi querido Roque Pérez, este mensaje, que busca por todos los medios que de esta, PODAMOS SALIR TODOS Y TODAS JUNTOS».

Un abrazo, Eleonora Testa.

Directora de Salud.

Municipio de Roque Pérez.

