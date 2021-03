PALABRAS DE LA DIRECTORA DE SALUD, DRA. ELEONORA TESTA

Ante el pedido de informe solicitado por el bloque de concejalxs de Juntos por el Cambio, la Directora de Salud envió al Honorable Concejo Deliberante un escrito que fue leído por la presidenta del bloque del Frente de Todos, concejala Ester Moralejo.

Es importante remarcar que los números indicados en el escrito son al día martes 9 de marzo, habiéndose sumado en los días posteriores las 600 segundas dosis de Sputnik V y la vacunación del personal y residentes de los 2 hogares de adultxs mayores que funcionan en nuestra ciudad, llevada a cabo por PAMI.

Compartimos su palabra con la comunidad toda.

Roque Pérez, 9 de marzo de 2021

De mi mayor consideración, a quien corresponda.

Me dirijo a uds. a través de la presente, a fin de informar según el pedido requerido por su bloque de Juntos por el Cambio, acerca de los procedimientos llevados a cabo en lo que respecta a la campaña de vacunación contra el COVID-19.

El día 28 de diciembre de 2020, llegan a nuestro hospital 450 dosis de vacunas Sputnik V (1º dosis), la cual estaba destinada a cubrir en principio al personal de salud público y privado, comenzando con aquellos servicios en los cuales se tuvieran contacto más cercano con el virus. Al no contar con Servicio de Terapia Intensiva en nuestro hospital, se comenzó con la sala COVID, involucrando a TODO el personal que allí trabaja. Debido a que el volumen de personas era muy chico para la cantidad de dosis recibidas, es que escalonadamente y bajo la supervisión y consentimiento de la Región Sanitaria X – Ministerio de Salud de la Provincia de Bs As se fueron agregando personas del sector de salud público y privado, contando en ello a muchos profesionales y empleados que se encuentran afectados a este (por ejemplo, personal de residencia de adultos mayores, farmacias, ópticas, personal de profesionales, cualquier persona que se desarrollara cumpliendo tareas en servicios de internación domiciliaria privadas, kinesiólogos, acompañantes terapéuticos, consultorios odontológicos, PAMI, IOMA, etc.). En primera instancia, se realizó en personas menores de 60 años, situación que se modificó en el transcurso de la vacunación a aquellos mayores de 60 años de ese sector.

Una vez asegurado todo lo que tenía que ver con el ámbito de la salud es que se comienza con las fuerzas de seguridad, vacunando a todo el personal de policía, bomberos y Defensa Civil Roque Pérez. Cuerpos que estuvieron y lo siguen haciendo en primera línea durante toda la pandemia.

Por último, se da curso a la vacunación de lo que llamamos personal estratégico: Fiscalía, Centro de Monitoreo y Prevención, Niñez, Discapacidad, Promoción Social y Desarrollo Humano, personal encargado de la inscripción al plan «Buenos Aires Vacunate», personal de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y del servicio de recolección de residuos, Juzgado y personas que acompañan en las diferentes tareas a cursar esta pandemia.

Todos estos sectores fueron considerados no solo como personal estratégico debido a la tarea que cumplieron y cumplen todos los días, sino que lo hicieron cuando el temor por exponerse a algunas situaciones fue dejado de lado para cumplir con sus funciones.

Cabe mencionar que dicha vacuna, estas primeras 900, entre primera y segunda dosis, se presentaban en viales de 5 dosis. Esto quiere decir que cada vez que se habría una ampolla para descongelar, se disponía de media hora para su utilización, y que si esto no se llevaba a cabo, se perdía la dosis. Quizás no se pueda a llegar a tomar magnitud de lo que significa el trabajo de logística para que esto se lleve a cabo, SIN PERDER NI UNA SOLA DOSIS.

El día 16 de febrero llegaron a nuestro nuevo punto de vacunación la vacuna Sputnik V, esta vez con el beneficio de ser monodosis, lo que significa que con cada ampolla que se descongelaba, se usaba solo para una persona. En esta oportunidad se recibieron 600 unidades de 1º dosis.

La turnera estaba formada por personas que se encontraban dentro de los grupos que se consideran de riesgo, población para la cual estaba destinada la vacunación en este punto específico, la Escuela Primaria Nº 2. Este grupo lo componían todas aquellas personas que quedaron pendientes del sector de salud público y privado (o sea aquellos que decidieron no vacunarse en un inicio, o porque por diferentes razones no pudieron hacerlo), mayores de 60 años, docentes y auxiliares, y personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo.

Dicha turnera se confecciona a nivel central, tomando en cuenta lo que cada ciudadano vuelca en la inscripción, la cual es bueno recordar que un alto porcentaje de las ellas (aproximadamente 70%) se realizaron en las postas que se distribuyeron en diferentes puntos e incluso recorriendo casa por casa de los diferentes barrios, ayudando a muchas personas a hacerlo más fácil y accesible y a que Roque Pérez logre un alto número de inscriptos gracias a este método.

La posta instalada en la Escuela Primaria Nº 2, lugar que desde su Dirección nos recibió maravillosamente y con la cual me encuentro más que agradecida, y actualmente en el CIC «Evita» se encuentra funcionando con horario de 8:00 hs. a 20:00 hs. de lunes a lunes, con personal e insumos que depende pura y exclusivamente del gobierno de la provincia. Se realiza un trabajo de logística y de atención del ciudadano desde que llega hasta que se retira, que es digno de admirar, e incluso previo a ello y con la creación de un call center, el llamado telefónico a cada uno de los que se encuentran en la turnera para recordar e informar acerca de su vacuna. Y pido permiso en este punto para expresar algo en lo particular. Solo el que puede estar ahí trabajando, como aquel que ingresa para ser vacunado y como cualquiera que quiera conocer mínimamente algo de este lugar, debería sentir lo que se siente allí. ORGULLO DE PODER PRESENCIAR SINGULAR HECHO HISTÓRICO. No siempre se atraviesa una pandemia, por suerte, pero ser parte del grupo de trabajo no deja de emocionarme.

Seguidamente, el día 21 de febrero se vuelve a recibir un nuevo lote de vacunas. En este caso es la vacuna Covishield (laboratorio AstraZeneca). Llegaron 500 dosis, las cuales se distribuyen en viales de 10 dosis por ampolla, lo que nuevamente implica un trabajo importantísimo de logística. Dichas vacunas están siendo distribuidas según turnera central, como ya se expuso previamente.

El día 23 de febrero llegaron al hospital 500 dosis de la misma vacuna, que se comenzaron a aplicar en esta semana, con la misma metodología de turnera. Estas vacunas se están aplicando en el CIC «Evita», nuevo punto de vacunación en Roque Pérez, ya que debido al comienzo de clases, debimos mudar la posta.

Por lo pronto y terminando de cumplir con lo solicitado por el bloque de Juntos por el Cambio, es que desde la Dirección de Salud se informa:

• Cantidad de dosis recibidas: 2050 dosis.

• Cantidad de vacunados: 2145 personas.

• Disponibilidad de dosis: 20 dosis. Se debe explicar que las nuevas vacunas (Covishield), se presentan en ampollas de las cuales se pueden extraer hasta 11 o 12 dosis por ampolla.

• Los criterios al comienzo de este escrito fueron los propuestos por el Ministerio de Salud y con constante supervisión de la Región Sanitaria X – Ministerio de Salud de la Provincia de Bs As.

• La nómina de vacunados es de carácter privado y se encuentra a cargo de quien es el responsable de la posta de vacunación en la Escuela Primaria Nº 2, hoy CIC «Evita» (Ivan Racero) y de quien les escribe, ya que es una violación de la ley de protección de datos personales.

Dejo a todos los presentes mis saludos, esperando seguir luchando todos juntos contra este flagelo, realzando el trabajo en equipo, la colaboración, la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso que nos merece nuestro pueblo.

Saluda atte.

Dra. Eleonora Testa – Directora de Salud.

Nota y foto del Municipio de Roque Pérez.