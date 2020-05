¿OVNIS EN ROQUE PÉREZ? VUELVEN LAS DUDAS, COMO EN 1994

Vecinos de Roque Pérez dialogaron con este medio y manifestaron haber observado luces extrañas en una zona rural cercana al río Salado. No es esta la primera vez que sabemos la existencia de extrañas luces que se divisan en el cielo y que no son drones, ni aviones, sino que forman parte de lo que denominamos OVNIS, ya que esa sigla significa Objeto Volador No Identificado, como en esos casos.

Estos supuestos avistamientos de OVNIS en Roque Pérez, se suman al pedido que esta semana hizo una ONG a la Policía Federal y a la Fuerza Aérea Argentina, para que difunda diferentes reportes que se hayan producido a lo largo de la historia sobre denuncias por apariciones de ovnis o extraterrestres.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso el servicio de noticias Noticias Argentinas, el pedido con carácter de urgente lo emitió la Comisión Estudios Fenómeno Ovni República Argentina (CEFORA) el miércoles 6 de mayo y fue recibido por la Responsable del Acceso a la Información Pública dependiente de la subsecretaría de Control y Transparencia Institucional del ministerio de Seguridad de la Nación, Alicia Pilar Marichelar.

EN ROQUE PÉREZ:

No es esta la primera vez que se informa sobre avistajes de OVNIS en cielo roqueperense, recordamos que en el año 1994 todos estábamos consternados ante la presencia de extraños objetos en el cielo, que muy pocos habían logrado ver. Incluso quien redacta esta nota estuvo varias veces en las zonas intentando captar imágenes, pero no hubo suerte.

Estos datos están en el siguiente sitio, donde se habla de los avistamientos de ese año en Roque Pérez: