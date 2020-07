Otro caso de coronavirus en Telefé: Andy Kusnetzoff dio positivo

Un nuevo famoso se suma a la lista de positivos de coronavirus. En este caso, Andy Kusnetzoff. “El sábado ya estaba medio baqueteado. El domingo seguí con tos. Nunca tuve fiebre. Por precaución. El lunes me fui a hacer ver a la clínica, donde estoy. Me hice el hisopado. Hace un rato me dieron el resultado, di positivo de Covid-19″, contó en su programa Perros de la calle.

El conductor además, tiene su programa de los sábados a la noche «Podemos Hablar» (PH) que se emite por Telefé.-

Fuente: MinutoUno.-

