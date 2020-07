OTRA VEZ COMO EN 2005 EN ROQUE PÉREZ, CARLOS FABIÁN DE LA TORRE VOLVIÓ A ATACAR. ESTA VEZ EN CAÑUELAS

En el año 2005, en plena vía pública de Roque Pérez, el conocido bioquímico Carlos Fabián De la Torre, golpeó salvajemente a su ex pareja y madre de sus dos hijos, la doctora Manuelita Elías. Si no hubiera sido por la intervención de un comerciante local, quizá la hubiera matado. En esa época aún no estaba la figura de «violencia de género», por lo cual estuvo detenido un tiempo y recuperó la libertad, mudándose a la ciudad de Cañuelas, donde puso un laboratorio. En Roque Pérez, afirman que hasta habría matado el perro de sus hijos.

La buena posición económica del bioquímico habría posibilitado que todo aquel episodio violento quede en el olvido para algunas personas del entorno familiar.

Este medio publicó hace pocos años una nota cuando este violento exigía seguridad en Cañuelas, nota que recogió el Diario Tiempo Argentino (citando a rpereznetonline.com.ar). (ver foto de esa nota).

Ahora, una vez más, este «señor» volvió a protagonizar un episodio de violencia, fue en Cañuelas y los medios de esa ciudad informaron lo siguiente:

«El bioquímico Carlos Fabián De la Torre declaró ayer jueves a la noche ante el fiscal Lisandro Damonte en el marco de la causa que se le sigue por presuntos Daños, Coacción y Amenazas contra su ex pareja, María Laura Meji.

En su declaración indagatoria De la Torre, de 55 años, negó los hechos de amenazas por lo que está imputado. Según fuentes judiciales, dijo que discutió con su ex y que al ver que se acercaba el novio “en actitud violenta” junto con otra persona que no logró identificar, decidió agarrar el bate “para defenderse”.

En el cierre de la jornada Damonte decidió solicitar la detención del bioquímico, que quedó alojado en la Comisaría 1ra. El viernes el juez Martín Miguel Rizzo decidirá si lo deja detenido o le concede la excarcelación.

De acuerdo a los elementos reunidos en la causa, alrededor de las 15 hs. De la Torre paró con su camioneta Volkswagen Caddy, dominio GSL 707, frente a la casa de su ex, María Laura Meji, en Libertad entre Florida y 9 de Julio, rompiéndole con un bate de béisbol el espejo retrovisor del auto Volkswagen Vento estacionado en el lugar y propiedad de su actual pareja.

Tras dar una vuelta a la manzana regresó y desde el interior del auto comenzó un fuerte intercambio verbal con Meji. Según lo declarado por la mujer, le exigía que firmara una cesión de derechos de un departamento que ella posee a su nombre y que se encuentra en litigio.

En plena discusión apareció en escena la actual pareja de Meji, Eduardo Daniel Izquierdo. De La Torre, según consta en la causa, le dio varios “topetazos” al VolksWagen y luego se bajó de la camioneta exhibiendo el bate, lo que elevó el nivel de la confrontación.

En ese momento, a raíz del llamado de algunos vecinos, arribaron los policías que aprehendieron allí mismo al bioquímico, secuestrando el objeto de madera y la camioneta.

En base a esta escalada de violencia que no habría cesado ni aún con la presencia de los efectivos policiales, el agente fiscal decidió solicitar la detención.»

Fuente y fotografía gentileza de Infocañuelas.-

