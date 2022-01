Oscuro panorama Covid: «No es una ola, es un tsunami»

La definición la disparó la ministra de Salud de Santa Fe ante el fuerte crecimiento de contagios por la variante Ómicron.

En declaraciones al portal Rosario3, la funcionaria santafesina abundó que «estamos casi en 10 mil casos diarios, pero hay que multiplicar como mínimo por dos, hoy debemos llegar a unos 20 mil. Hay síntomas muy leves que indican Covid, que muchos los pasan desapercibidos pero si se hisoparan les daría positivo. Al número que testeamos y da positivo hay que sumarle dos o tres veces más».

Consultada sobre las causas del aumento del número de contagios, Martorano respondió que «por ese nivel de contagiosidad. Por suerte esta variante del virus queda en un nivel alto del cuerpo y no toma pulmón como la Delta. También tenemos una vida prácticamente normal, lo cual me parece bien».

La funcionaria provincial aclaró que «en su momento adherí a la cuarentena inicial porque teníamos que prepararnos para enfrentar la pandemia como comprar barbijos y recursos ya que no había nada como para enfrentar lo que se venía. Hoy hay que sostener la producción, la industria y el comercio. Ya no podemos sostener restricciones para que nadie se contagie. Eso sí, no es momento para eventos masivos».

La ministra de Salud santafesina anunció que los docentes mayores de 50 años y con factores de riesgo tendrán un nuevo refuerzo de la vacuna como si fuera una cuarta dosis y cree que se llegará en condiciones de empezar las clases de manera presencial.

Martorano opinó sobre los eventos masivos, como el fútbol, y dijo que «no es tiempo. Eso es de jurisdicción nacional y será Nación la que deba definir. Con esta el nivel de circulación del virus creo que es imposible. Ojalá que lo puedan correr».

