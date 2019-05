OLLA POPULAR DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y PROTESTA DE LOS DESPEDIDOS DE LA EX CRIAVE EN LA RUTA NACIONAL 205 DE ROQUE PÉREZ. TODO TERMINÓ EN PAZ SIN NINGÚN PROBLEMA

EN ROQUE PÉREZ HOY 29 DE MAYO:

Como Movimientos Populares hemos tomado la decisión de acompañar el «Paro Nacional» convocado por la CGT ratificando nuestra lucha y unidad por los trabajadores y trabajadoras que mas sufren en la argentina.

En este sentido es que vamos a realizar distintas ollas populares en todos los barrios del país, como muestra del hambre , la miseria y la exclusión que genera este gobierno con sus políticas.

Como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular insistimos con la aprobación de 5 leyes urgentes para el sector:

• Emergencia alimentaria

• Infraestructura social

• Emergencia en adicciones

• Implementación de la ley de urbanización de barrios populares. ( aprobada por el congreso, pero sin presupuesto correspondiente.)

Por todo esto Paramos. porque no nos da lo mismo, porque miles de trabajadores perdieron el empleo, la changa, porque las tarifas son impagables, porque si no nos mata el hambre o la droga, nos mata la policía, porque negarle a un pibe un plato de comida es violencia…

Porque si hay pan para el pobre, no habrá paz para el rico.

CTEP . ROQUE PÉREZ- 25 DE MAYO – RIESTRA – PEDERNALES.-

Referentes del Movimiento Evita de Roque Pérez y CTEP. de 25 de Mayo, Norberto de la Riestra, Pedernales y Roque Pérez, llevaron a cabo este mediodía una olla popular en la Ruta Nacional 205, en contra de las políticas del presidente Mauricio Macri. Se hizo presente también el intendente municipal Juan Carlos Gasparini y el secretario general del municipio Dr. José Luis Horna, quienes compartieron un plato de guiso con la gente.

DESPEDIDOS DE LA EX CRIAVE: Realizaron una protesta de manera totalmente pacífica, sin corte de ruta y entregando unos folletos a los conductores que pasaban por la Ruta Nacional 205. Hubo quema de cubiertas para que se visibilice la protesta y le pedían disculpas a los conductores por la demora ocasionada.

Hubo 9 móviles policiales y 2 móviles del Grupo de Apoyo departamental (GAD). De todos modos el personal policial se mantuvo al margen y no hubo ningún tipo de problema con nadie. Esto lo debemos destacar porque en Roque Pérez, todo se llevó a cabo de manera tranquila y sin ningún problema.

Debemos decir también que el guiso estaba riquísimo y fue compartido por todos los presentes.-

