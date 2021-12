Ofreció su moto como recompensa para recuperar a su perro perdido

Ocurrió en Tucumán, donde un joven llegó a ofrecer hasta su moto con tal de recuperar a su mascota Max.

Más de 15 mil personas compartieron la desesperada búsqueda de un perro perdido en Tucumán, cuyo humano llegó a ofrecer su moto como recompensa. La conmovedora historia se volvió viral, y tuvo un final más que feliz.

“Se extravió ayer mi perrito salchicha Zona barrio Soeme. No me sobra nada… pero prefiero mi perrito que la moto. Por eso ofrezco mi moto 110 por mi perrito, soy el titular”, escribió Ángel Castaño en Facebook, aunque la publicación no tardó en llegar a otras redes sociales.

De acuerdo con eltucumano, su mascota se escapó el martes cuando su madre salió a hacer las compras. Primero ofreció su celular como recompensa, y luego agregó su moto con tal de recuperar a Max.

Según explicó el joven, “a la siesta una vecina del barrio 200 viviendas que queda a unas 15 cuadras de mi casa, vio como dos menores se estaban llevando un perro que no era de ellos en la rotonda del frente, ella atinó a quitárselos y lo llevó a su casa». En este marco, completó: «Su hijo se comunicó conmigo para que lo busque, fui y no me quisieron recibir la moto”.

“Agradezco a Fredy del barrio 200 viviendas de El Colmenar que desinteresadamente me devolvió el perro. Le puse en la mano las llaves de la moto, le quise dar una propina y tampoco, ni mi celular me recibió. Quiero agradecer este gesto desinteresado a él y a las casi 15.000 personas que compartieron mi búsqueda”, concluyó Ángel.

Nota gentileza de MinutoUno.-