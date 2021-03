Oficial: el Gobierno suspende desde el sábado todos los vuelos desde México, Brasil y Chile

Lo anunció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en C5N y fue oficializado a través de una decisión administrativa. Quienes lleguen al país deben guardar aislamiento durante diez días.

El Gobierno suspenderá desde el sábado los vuelos provenientes de Mexico, Brasil y Chile ante el avance de las nuevas cepas del coronavirus en esos países. Desde diciembre están cancelados los arribos desde Gran Bretaña. Así lo anunció el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en diálogo con C5N.

Santiago Cafiero anunció que quienes estén llegando desde el exterior a la Argentina deberán hacerse un test rápido a su costo en el aeropuerto. «Si el caso es negativo tienen que hacer un aislamiento con un domicilio comprobado durante diez días y si es positivo la autoridad nacional va a determinar cómo se prosigue el aislamiento», detalló el jefe de Gabinete.

«Vamos a someter a un nuevo estudio un PCR genómico que se estudie con más profundidad la cepa que tiene ese pasajero», agregó.

Santiago Cafiero descartó una nueva cuarentena estricta como la declarada hace un año: «Hoy estamos en una situación donde la Argentina está todavía con un número de casos elevado pero vemos que países vecinos están con una circulación comunitaria y sostenida que son bastante más contagiosos y letales».

La decisión administrativa fue oficializada esta noche y estableció que desde el sábado se suspenderán los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México y habrá más controles para argentinos que regresen del exterior.

Fuentes oficiales confirmaron a minutouno.com una serie de medidas para intentar evitar el ingreso de nuevas cepas del coronavirus que circulan en países de la región.

PUNTO POR PUNTO, LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA PARA FRENAR LAS NUEVAS CEPAS:

Las fronteras están cerradas al turismo.

Todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo.

Serán suspendidos los vuelos regulares hasta nueva decisión provenientes de Chile, Brasil y México además al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Los viajeros deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina

Deberán hacerse un testeo al llegar al país y otro testeo al séptimo día de ingreso.

Los testeos estarán a cargo del pasajero.

Quienes resulten positivos, al ingreso al país deberán realizar otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hasta la residencia si correspondiera.

La estadía en dichos lugares será a cargo del pasajero.

Quienes resulten negativos en el testeo, al ingreso cursarán aislamiento en sus domicilios, y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo.

Quienes regresen del exterior están obligados a aislarse 10 días, contados desde el primer testeo realizado en el país de origen.

Se controlará que quienes regresaron de viaje estén cumpliendo el aislamiento en sus domicilios.

En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento, las autoridades deberán radicar una denuncia penal de acuerdo con los arts. 205 y 239 del Código Penal (por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública)

El viajero deberá declarar los lugares en donde estuvo los últimos 14 días previos al reingreso al país.

Recomiendan a todos los argentinos y residentes no viajar al exterior, especialmente a aquellos que integran los grupos de riesgo, a fin de evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas.

Viajes de egresados: agencias de turismo deberán presentar protocolos al Ministerio de Turismo y Deportes, y certificación del laboratorio de testeo en destino.

