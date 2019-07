O LO USO YO, O NADIE! LE CORTÓ EL PENE PORQUE NO QUISO TENER SEXO CON ELLA. ESTABA BORRACHA

Moses Okot, de 46 años, quedó internado en estado crítico después de que su esposa, Beatrice Acen, le tajeara los genitales en represalia porque se negó a cumplir con sus deberes maritales, informó el sitio Daily Monitor.

Llegué a mi casa después de cazar a las 7 de la tarde. Mi mujer no estaba. Mi hija me sirvió la comida y me fui a dormir. Mi esposa regresó a las 10 de la noche y me gritó para que le abriera la puerta«, relató el hombre al denunciar a su cónyuge la policía.

Okot explicó que «ya estaba dormido» cuando de pronto sintió «un poquito de dolor» y se despertó sólo para encontrar sus pantalones «mojados con sangre». Su esposa lo había atacado con un objeto cortante.

Acen, de 35 años, se fugó tras el incidente y la policía todavía la busca. Su marido explicó que se negó a tener sexo con ella porque «vuelve a la casa cuando está muy borracha».

«Como hombre no podía tolerar más esto y decidí negarle el sexo con la esperanza de que se reformara«, convino Okot, que está casado hace 10 años con Acen. La pareja tiene cinco hijos.

Anthony Ogwal, líder de Amun B, la localidad donde viven Okot y su mujer, aseguró que el alcoholismo es un problema que afecta a toda la población local porque hombres y mujeres toman por igual.

«No es la primera vez que Acen hiere a su marido. El año pasado le rompió una clavícula en un episodio de violencia en su casa y escapó, pero el caso se resolvió en mi oficina y volvieron a vivir juntos», reveló el líder comunal.