Nos pretendían pagar la mitad de la pauta que nos pagaron en 2020. No aceptamos

Este medio, nació en agosto del 2008, pasaron algunos gobiernos y pasarán otros por supuesto.

Con la transparencia que siempre nos caracterizó, debemos informarles a nuestros lectores que desde el Municipio de Roque Pérez, han decidido en este año 2021 pagarnos el 50 % de la pauta publicitaria que se nos pagó en el pasado año 2020. Algo inaceptable desde todo punto de vista, máxime, cuando todo sigue aumentando.

Como se nos informó el 26 de enero sobre esta reducción y ya habíamos difundido casi todo el mes, pues hemos facturado enero con esa reducción del 50 %. De ahora en adelante no facturaremos más porque hemos dejado de difundir las comunicaciones municipales.

¿Por qué se los contamos?, pues para que sepan por qué no habrá en este medio noticias municipales, solo informaremos aquello que sea urgente y necesario para los vecinos.

No pretendemos polemizar con nadie, pero lo que se nos propuso es inaceptable.

Seguiremos informando con la verdad porque solo la verdad nos hace libres!

Carlos Zampini

rpereznetonline.com.ar

SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) Nº 2524