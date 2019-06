«Nos merecemos otro gobierno», video de Massa apoyando el Frente de Todxs

Sergio Massa publicó este sábado un video de campaña llamado «Argentina se merece otro gobierno». Este video fue elogiado por Cristina Kirchner y compartido en sus redes sociales. El video rápidamente tuvo rebote en las sociales. Se trata del primer guiño de la precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos luego del acuerdo al que llegó Unidad Ciudadana con el líder del Frente Renovador, luego del café que tomaron Alberto Fernández y Sergio Massa.

El video, acompañado con imágenes de trabajadores, pymes, jóvenes y jubilados dice lo siguiente: «Las pymes invertimos, damos trabajo, pagamos los impuestos, nos merecemos un gobierno que nos apoye. Las industrias apostamos al país, nos merecemos un gobierno que apueste a nosotros.Vivimos con lo justo, nos merecemos un gobierno que no ajuste. Vamos al frente con la igualdad de género, nos merecemos un gobierno que nos mire de frente. Dedicamos nuestras vidas a dedicar valor, nos merecemos un gobierno que nos valore. Necesitamos poder trabajar, nos merecemos un gobierno que haga su trabajo. Buscamos un futuro de verdad, nos merecemos un gobierno que no nos mienta. Aportamos años y años, nos merecemos un gobierno que respete los años. Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, no te rindas…Nos merecemos otro gobierno».

El video termina con las letras FR haciendo referencia a Frente Renovador, y luego se estira a lo largo de la pantalla para que aparezca escrito Frente de Todos.

Massa compartió este video con el hastag #NuevaMayoría sumado a un corazón y la bandera argentina. Cristina dijo en sus redes que «me gustó mucho el video». Nota gentileza de Infonews.-

