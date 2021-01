El supuesto robo a Carolina Piparo parece ser una farsa armada. Pero es frecuente que se quiera culpar a personas que andan o trabajan en moto, ante este tipo de hechos o similares.

La gente debería saber que quienes eligen la moto como medio de transporte no son motochorros. Desde hace décadas y antes de que existieran los remises, los motoqueros o motociclistas hacían trámites como «cadetes en moto». Allá por los años 80, los que andábamos en moto, éramos muy pocos en comparación con la actualidad. No habían salido a la luz las motos de 110cc que no tienen embrague y que cualquier persona que antes jamás se hubiera subido a una moto, ahora la usa como medio de transporte.

También existen por supuesto los delincuentes que con motos propias o robadas, las utilizan para escapar rápidamente, pero no se debe generalizar en este sentido.

NO TODOS LOS QUE ANDAN O TRABAJAN EN MOTO SON MOTOCHORROS, y se debe ser justo y saber la diferencia.-

