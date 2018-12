¿No se salva nadie?: Casi todos los partidos políticos tienen alguna persona denunciada por abuso o violencia. Pero el tema no es porque son partidos políticos, sino a que son personas con poder, con mayor poder que el resto y ese poder lo ejercen para su beneficio.

Referentes de La Cámpora, funcionarios de Cambiemos, un concejal del Frente Renovador, etc. etc. Al parecer acá no hay discriminación. Casi todos los partidos políticos tienen una o más denuncias por abuso o por violencia de género.

A pesar de que en estos últimos tiempos estamos invadidos de denuncias similares, que ha hecho que a muchos hasta les parezca normal, pero no es normal. No es posible que un ser humanos fuerce a otro a hacer cosas que no desea. No es normal que se ejerza violencia con niños o mujeres. No es normal que a cada rato leamos en los medios que hubo un nuevo femicidio o abuso.

NO, NO, NO!!! NO NOS ACOSTUMBREMOS A QUE ESTOS ACTOS SON NORMALES.

BASTA DE VIOLENCIA!!!

BASTA DE ABUSOS!!!

Me gusta: Me gusta Cargando...