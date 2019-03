No nos confundamos. No condenemos a todos los policías por el hecho de anoche

Varias son las voces que se escucharon y criticaron a la policía por el hecho de anoche (ver en notas anteriores) en el cual falleció un comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires y otro quedó detenido por corrupción. Además hay dos policías de la Federal heridos, uno de ellos grave.

Pero este tipo de hechos, que si bien llaman la atención ya que la policía está para cuidar a los ciudadanos y no para delinquir, no nos debe hacer pensar en que “todos son iguales”. Desde este medio nos negamos a creer eso y no lo vamos a sostener. Porque conocemos y hemos trabajado más de 20 años a la par de nuestra policía, la de Roque Pérez y podemos decir que no todos son iguales. Hay de todo, como en todos lados y no debemos ensuciar a todos por culpa de este tipo de episodios.

Ojalá este tipo de cosas dejen de pasar, aquí y en el resto del mundo. ¿O acaso no han visto series de EEUU en donde hay policías corruptos?. Pero repetimos una vez más, no condenemos a todos los policías por esto. Porque hay muchos que arriesgaron y arriesgan sus vidas para resguardar la seguridad de todos nosotros y eso, no hay que olvidarlo.-

Imagen de archivo de la Estación de Policía Comunal de Roque Pérez.-

Me gusta: Me gusta Cargando...