“No me puedo ir del país por un enfermo”: los escalofriantes chats de la policía local asesinada

El encargado del edificio en el que vivía la agente de Policía Local marplatense Gisel Varela reveló un chat que mantuvo el domingo último con la víctima en el que confesaba que temía por su vida ante las constantes amenazas de su ex pareja y principal sospechoso de su femicidio. “No me puedo ir del país por un enfermo, no es justo”, le había confesado.