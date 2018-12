No le renuevan el contrato a Nicolás Repetto en Telefé

Conducía El noticiero de la gente desde septiembre de 2017 y, a bordo de algunos momentos polémicos (como cuando se puso una capucha para entrevistara un dirigente social o cuando disparó reiterados comentarios misóginos) Nicolás Repetto logró mantener cierto interés en el programa con el que volvió a la televisión. Sin embargo no duró demasiado la moderada repercusión.

El contrato entre el creador de Fax y el canal vence en estos días y Telefe decidió no renovarlo. “¿Si fue de mutuo acuerdo? ¡Buena onda total! Se sabía que terminaba a fin de año. Tengo otra actividad que no permite que haga un trabajo diario. Me gustó muchísimo hacerlo”, confirmó Nico ante el portal Teleshow.

Repetto contó, además, que piensa seguir ligado a la emisora haciendo algunos “especiales”, que se verían dentro del propio noticiero. todoshow.infonews.-

