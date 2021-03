No hay barbijo que lo calle: Berni salió a decir de todo

El ministro de Seguridad bonaerense advirtió que existe algo más grave que una emergencia y subrayó: «Creo que al Presidente le mienten, como la ministro Frederic por ejemplo. Le dice una cosa que no es».

Al ser entrevistado en A24, Berni deslizó que no se trata de una «interna» pero que cuando la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, garantiza que destinó 4.000 efectivos de Gendarmería y que están coordinados con las autoridades de la provincia es mentira.

«La ministra dice que tiene 4 mil gendarmes pero nosotros no sabemos dónde están, no sabemos qué hacen. No sabemos con quién coordinan… Salvo que coordinen con el ascensorista del Ministerio y nosotros no nos enteramos», dijo el funcionario bonaerense, quien insistió: «Nadie los vio. No es que caminamos por la calle y nos chocamos con gendarmes».

Sobre los rumores de un desplazamiento de su cargo, Berni disparó: «¿No pidieron mi renuncia? Eso es porque les molesto». Pero aclaró que no importa que eso llegue desde Casa Rosada: «En un país federal, las provincias son autónomas. Y el Presidente y su decisión tiene cero peso sobre lo que tiene que decir un gobernador. Y como el gobernador Kicillof es un gobernador que gobierna la provincia de Buenos Aires mi renuncia es potestad del gobernador y no del Presidente».

«El Presidente es presidente y dijo ‘ayúdenme a gobernar y cuando me equivoco díganmelo”. Yo lo digo y a veces parece que no le gusta», concluyó Berni.

Gentileza de Infonews.-