No expongamos a los chicos al contagio por una foto por favor!

Quizá algunos/as no comprendan el por qué de esta nota y se enojen, pero la verdad es que me tiene sin cuidado, prefiero que se enojen a que haya más chicos/as contagiados de Covid-19, o fallecidos. Como padre y como abuelo, estoy sumamente preocupado por este tipo de actitudes.

Estamos todos/as informados/as que seguramente pasaremos a Fase 3 la semana que viene y todos/as sabemos los protocolos que debemos cumplir en cada lugar al que vamos. Todos sabemos que en Roque Pérez hubo 12 muertos por coronavirus y que hay chicos/as contagiados en estos momentos.

Con gran asombro he visto en las redes sociales fotos «grupales» de alumnos/as, por supuesto sin barbijo y pegados unos a otros sin respetar a distancia social. Y son hermosas esas fotos, pero no en estas épocas, por favor no es posible que no lo entiendan. No es que «me tiro» contra mis colegas, docentes o familias, no, nada de eso.

Primero: como profesional de la fotografía (soy fotógrafo matriculado), no entiendo por qué algunos/as sacan las fotos «grupales» en abril, cuando generalmente se sacan luego de las vacaciones de invierno.

Segundo: ¿Qué piensan los familiares, docentes y colegas al juntar a los chicos/as para la foto grupal?, ¿que por ese ratito no se van a contagiar?, ¿piensan que porque se les toma la temperatura a ingresar a los establecimientos educativos ninguno/a puede ser asintomático/a, ninguno/a podrá contagiarse?. ERROR!!!

ES UN PELIGROOOOOOOO!!!

Es una bestialidad lo que están haciendo. El coronavirus también contagia a los niños/as, y por una foto los están exponiendo a ese contagio. ¿Qué les pasa?, ¿no se informan?, ¿no saben los protocolos que existen?, ¿para qué tantas «burbujas» y cuidados si en un segundo se olvidan de todo?.

Si tan importante es para ustedes esa foto grupal, hay varias maneras de sacarla sin que los chicos/as se junten y se expongan. Una es utilizando las herramientas digitales, hacer fotos individuales y luego, con programas como el photoshop, unir las fotos (claro es más trabajo, pero nadie se expone). Otra manera es separar a los chicos/as respetando la distancia social y hacer las fotos desde mayor distancia o utilizando un gran angular para que entren todos/as en plano. Otro es simplemente sacarle la foto con el docente (a dos metros) y quizá con algún compañero/a (también a dos metros). Y otro método y el más seguro, es esperar a que pase la pandemia para hacer esa foto.

En el caso de hermanos/as es diferente, ya que comparten el mismo ámbito familiar, por lo cual fotografiarse juntos/as no los expondrá más de lo que comparten en su vivienda.

Nadie se muere porque la falta una foto, pero si se mueren por coronavirus.

NO JUNTEMOS A LOS PIBES/AS, ES UN PELIGROOOOO!!!

Esto no es contra nadie, es a favor de la vida, de la vida de los chicos y chicas, es para que se den cuenta de una buena vez que el coronavirus NO ES JODA, EL CORONAVIRUS MATA!!!

POR FAVOR ENTIENDAN DE UNA BUENA VEZ QUE HAY COSAS QUE NO SE PUEDEN HACER!!! (pero no por capricho, sino para intentar que no se contagien).

Nuestros profesionales de la salud están muy preocupados y ocupados por el avance de casos y porque ahora hay niños/as contagiados, tratemos de colaborar cuidándonos y cuidando a los nuestros. Por favor se los pido, son hermosas las fotitos pero más hermoso es tener a nuestros chicos/as sanos/as.

Espero que logren comprenderlo para que evitemos este tipo de situaciones en las que exponemos a nuestros seres queridos, quizá hasta sin darnos cuenta.

Nota de Carlos Zampini

Matriculado en la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la Rep. Argentina

SIPREBA Nº 2524