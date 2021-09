No es una calle de Irak, es una de Roque Pérez

En la esquina de la avenida Mitre y calle Hipólito Irigoyen, a solo media cuadra (si media cuadra) de la Municipalidad de Roque Pérez, existe un verdadero desastre tanto en el pavimento de la calle, como el los cordones de las veredas. Ya en el año 2015 se había comenzado a deteriorar (ver en el Google Street View que sale la imagen del 2015), pero con el paso de los años y sin ningún tipo de mantenimiento, tanto el asfalto como los cordones, se rompieron muchísimo tal como se observa en la fotografías actuales.

No es posible que ninguna autoridad pase por allí y vea los pozos y roturas que hay en esa esquina. ¿Estarán esperando a que haya algún accidente? Porque ya hubo personas que se cayeron debido al mal estado de calle y cordones.

Mientras tanto, quienes pasan por esa esquina, ya sea caminando, en bibi, en moto o en auto, sienten que es un peligro y que hasta pueden dañarse las cubiertas de los vehículos. Claro que si usamos camionetas que no son nuestras y que los daños los pagan los demás, no nos importa nada de los pozos. Pero habría que ponerse alguna vez en el lugar de la gente que no tiene la suerte de poder utilizar vehículos ajenos todo el día, todos los días y debe trasladarse como puede para ir de un sitio al otro.

¿Hasta cuándo habrá que esperar para que arreglen aunque sea un pozo?