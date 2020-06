No es el ajedrez, pero están jugando con los peones. Increíble situación en el Hipódromo de Palermo

Nota gentileza de Infonews:

En el hipódromo de Palermo tuvo lugar un hecho insólito y a la vez aberrante: tiene las puertas cerradas pero con los peones dentro. Y esto no es todo, se dio a conocer que hace 90 días se encuentran encerrados y hacinados en el lugar.

“Hay gente afuera y adentro. La empresa tomó la decisión de cerrar las puertas con llave, porque somos unos mohicanos y energúmenos y acá solo se pide que se aplique protocolo de seguridad de los trabajadores esenciales”, sostuvo uno de los trabajadores.

Pidieron “entrar y salir de la villa porque los peones están hacinados hace más de 90 días y la empresa no quiere escuchar y no tiene nada que ver con los empleados porque nosotros somos propietarios de los caballos de carrera no de la empresa de Absa”, dijo.

Agregaron que “ellos quieren manejar a los peones como si fuese una empresa”. «Nos están manipulando, somos varios los que estamos en esta situación y solamente algunos podemos salir a comprar y nada más. El resto se tiene que quedar acá adentro. Queremos que nos garanticen el derecho de poder salir y al otro día ingresar a trabajar sin restricciones», contó. «Algunos chicos son de afuera y otros vivimos acá. Trabajamos de lunes a lunes y si salimos nos suspenden y nos descuentan el sueldo», explicó. Los damnificados son al menos unos 200 peones encargados de entrenar a los caballos sobre la pista del hipódromo, bañarlos y darles de comer. Muchos de ellos, según comentaron a Télam fuentes del ambiente hípico, trabajan de manera informal y viven en el Barrio Mugica (ex Villa 31). «Nos sentimos presos hace tres meses, estamos peor que en una dictadura. El protocolo es perverso y siniestro. Podemos salir pero cuando regresamos no nos dejan entrar y nos suspenden. Estamos durmiendo en el suelo, los baños son inmundos, no hay limpieza«, denunció. «Soy de General Rodríguez, quiero salir ahora que viene el Día del Padre. Por estar acá me perdí el cumpleaños de mi hija de seis», reclamó otro trabajador. El Hipódromo de Palermo, ante la consulta de Télam, informó que de momento «no hay vocero designado» para referirse a la situación.

