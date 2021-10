No es culpa de su celular o del servicio de internet: se cayó Whatsapp, Facebook e Instagram

Desde hace unos minutos, en TODO EL MUNDO, Whatsapp, Facebook e Instagram no funciona en mundo. Hasta ahora se desconocen las causas. Pero no golpee su celular, ni se vuelva loco con el wifi o el 4G, o la compu,es otro problema del que hasta ahora no sabemos nada.-