No encuentran a un gamer que pidió dinero a sus amigos. Creen que los podría haber estafado

Iñaki vive en Mar del Plata desde hace 10 años migró desde España donde tiene parte de su familia. Muchos de los denunciantes creen que puede estar en el país europeo y es por eso que la jueza a cargo de la investigación, Lucrecia Bustos, ordenó la captura nacional e internacional de «gamer».

Iñaki es una persona muy reconocida en el mundo de los videojuegos y no era la primera vez que hacía este tipo de transacciones: vendía artículos y aparatos tecnológicos a sus amigos y se quedaba con parte de esa ganancia.

Emiliano Mendiolar lo conocía desde hacía más de 10 años y ya había hecho transacciones con él: «Ya me había pedido plata y me la devolvió el mismo día, también me vendió algunas cosas, no era la primera vez, me sorprendí cuando me di cuenta que había estafado a tanta gente«, contó a minutouno.com.

Hasta el momento hay 17 denuncias presentadas en la justicia pero no descartan que los estafados sean más de 50. Pandolfo prometía a sus clientes ganancias de hasta el 25% de la suma en dólares que le entregaran para comprar objetos de electrónica también para invertir en bitcoins.

«Lo conocí porque los dos éramos empleados de un supermercado, hasta que él empezó a meterse en el mundo de la electrónica, en donde siempre fue el número uno”, contó Emiliano.

«Lo que me parece llamativo es que si no tenía un peso, es difícil que se haya ido afuera, no sé que hacía con el dinero», sostuvo y dijo que le llegaron comentarios de gente que lo vio en diferentes provincias como también supuestamente en México o España.

Lo llamativo es que si nunca antes había obrado mal, por qué ahora lo haría. Los investigadores deberían seguir la linea sobre la posibilidad de que le haya ocurrido algo malo al gamer.-

Fuente MinutoUno.-