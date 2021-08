«NINGUNA TIERRA PUEDE ESTAR CON LA VERDAD, SI OLVIDA NIÑOS QUE NO SABEN SONREÍR», decía parte de un viejo tema folklórico que cantaban (entre otros) Las Voces del Norte. Cuanta razón tiene esa letra.

Aprovechando este día, el Día del Niño/a, que bueno sería que las clases gobernantes y los pre candidatos de todos los partidos políticos del país, piensen en serio en los niños y niñas. No solo en este día, porque hay niños y niñas que no la pasan bien en el país y esto es de hace años y años, pero no parece que sea un tema de importancia para muchos.

Porque no alcanza con que hoy les regalen un juguete y les conviden caramelos, no alcanza eso.

El diario Página 12 en una nota de hoy 15 de agosto, informa que la pobreza infantil alcanzaría a más de 8 millones de chicos en Argentina. La nota está escrita por Sebastián Cazón y realmente la cifra alarma, porque como siempre decimos desde rpereznetonline.com.ar, no son números, son personas y en esta caso son niños y niñas, esos 8 millones son niños y niñas que viven en la pobreza en Argentina.

¿Cómo puede ser que haya dirigentes que sigan mirando hacia otro lado?, ¿cómo puede ser que haya políticos que cobren sueldos millonarios cuando hay tanta pobreza infantil?. Es injusto, es inmoral, es criminal!!!

Vergüenza debería darles al leer esos datos, pero parece que no, parece que la insensibilidad y el egoísmo hace rato son sus premisas.

¿Cómo un político puede dormir tranquilo sabiendo que hay niños y niñas que pasan frío y hambre? ¿Cómo es eso posible?

La nota de Página 12 expresa » Para fin de año, 8,3 millones de niños, niñas y adolescentes se ubicarán por debajo de la línea de la pobreza, según proyecciones de UNICEF Argentina. De acuerdo a estos indicadores, la pobreza infantil llegaría al 62,9%». Y el matutino apunta a que la pandemia del coronavirus colaboró en el avance dela pobreza. Pero antes de la pandemia también existía este terrible drama de niños y niñas en estado de pobreza.

Por eso, les pregunto a todos los pre candidatos y a los actuales dirigentes y gobernantes ¿cuándo van a brindar herramientas concretas para que nuestros niños y niñas puedan vivir como merecen y no pasen hambre ni frío, cuándo?. Estas elecciones pueden ser de ayuda para que se sensibilicen e intenten ayudar, de modo que la política no sea solo para beneficio propio de algunos, sino de una buena vez, sea para ayudar en serio a que nuestros niños puedan volver a sonreír.-

Carlos Zampini

SIPREBA Nº 2524