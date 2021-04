«Ningún a lavar los platos». Avanzan las mujeres al volante

Scania y la FPT graduaron a 12 mujeres que completaron el programa de capacitación conjunto, cuyos alcances fueron explicados por Alejandro Pazos.

El Programa Conductoras de Scania tuvo su segunda camada de 12 mujeres que se convirtieron en choferes profesionales de camiones el pasado 8 de marzo, durante una ceremonia que se realizó en el Centro de Capacitación Rogelio Cavalieri Iribarne que la Fundación Profesional para el Transporte (FPT) de la Fadeeac tiene en la localidad bonaerense de Escobar.

Al respecto, el director de Marketing (CMO) de la filial argentina de la empresa, Alejandro Pazos, explicó que el programa tiene “por principal objetivo reducir la brecha de género en el sector y en paralelo contribuir con más conductores a un mercado que los necesita”.

“El 13 de noviembre lanzamos la inscripción. En 2019 se habían anotado más de 800 mujeres. En esta segunda edición se anotaron 1.073 mujeres que querían convertirse en conductoras profesionales de camiones”, recordó Pazos.

Después de pasar por una serie de filtros, realizaron la capacitación a distancia desde sus lugares de origen y en febrero llegaron a Escobar “en febrero y el 8 de marzo, después de casi 20 días, fue la ceremonia de colación y el examen final, que las 12 aprobaron con honores, tuvieron más de 90% de las respuestas correctas, lo que demuestra el interés que tenían para convertirse en conductoras profesionales”, añadió.

En la ceremonia –que se realizó en modo pandemia- estuvieron presentes, Pilar Escalante, subsecretaria de Igualdad del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, y Florencia Esperón, la responsable de los temas de género en el Ministerio de Transporte, además de referentes del transporte y clientes de la automotriz, ya que, según Pazos, “el objetivo final es que empiecen a trabajar en el sector”.

Repercusión

Pazos explicó a infot&l que “el número de 12 no es caprichoso, es el que surge de ver a cuántas mujeres podemos entrenar en un tiempo acotado, con un nivel de capacitación de calidad, con el aval de la Fundación y Scania. Si queremos generar un cambio, tenemos que contagiar, por eso hemos traspasado la frontera”.

“Scania tiene presencia en más de 120 países y, con un concurso interno de buenas prácticas, en el que ganamos con el programa Conductoras que hizo que nos pidieran el programa, para poder implementarlo, por ejemplo en Chile, Brasil, México y países de Europa, donde están tomando esta iniciativa de Scania Argentina”, celebró.

Indicó que “el programa fue declarado de interés provincial en Chaco, Formosa, Córdoba, Tucumán y se presentó el proyecto para que el Senado lo declare de interés nacional y es una manera de generar esta necesidad y generar una huella en la sociedad”.

Consignó que “otras terminales, no solo de camiones sino también de autos, nos han felicitado. Scania forma parte de la red de Mujeres de la Industria Automotriz (MIA), para impulsar el liderazgo femenino y ahí fue presentado el programa. La empresa es signataria del Pacto Global de Naciones Unidas que tiene diez principios de desarrollo sustentable, donde está el de empoderamiento de las mujeres”.

Pazos dijo que “Scania es la primera marca de camiones que adhiere al WEPS y tenemos implementado el programa Ganar Ganar que nos permite hacer un diagnóstico interno de la compañía y generar un plan de acción para seguir avanzando en los temas de inclusión de diversidad y género en el transporte”.

“El programa conductoras es parte de una estrategia global. Como el Queen off the Road en Latinoamérica, en el que se reúnen mujeres líderes del transporte de la región. Tenemos un comité. Las iniciativas son varias que forman parte de una estrategia integral”, concluyó.

