Nidera Semillas lanzó su campaña comercial La semillera reunió a su RED.IN y presentó su portfolio para la próxima campaña. Las herramientas digitales que dispone la marca cobran mayor protagonismo a la hora de continuar acompañando a los productores con las mejores estrategias de manejo. Sin perder su dinámica ni la búsqueda de eficiencia, el campo también modifica hábitos. Por whatsapp o zoom, el diálogo fluido entre distribuidores y clientes se potencia. Con este espíritu, Nidera Semillas lanzó su campaña comercial para su red exclusiva RED.IN afianzándose en la amplia galería de herramientas digitales que permiten realizar las mejores recomendaciones. Vía streaming, Nidera Semillas reunió a toda su fuerza comercial y presentó la propuesta para la próxima campaña. “La cercanía con el productor es una característica que define a la RED.IN. Por eso nuestro desafío en este contexto es seguir funcionando como su aliado, pero desde otro lugar y con otros recursos”, aseguró Pablo Colomar, Gerente RED.IN. “Sin duda es una campaña que llevamos adelante de una manera diferente. Si bien el sector agrícola no tiene limitaciones o restricciones de movimiento, tomamos conciencia que lo mejor es limitar el contacto presencial. Por eso apostamos a una campaña muy digital”, agregó Nicolás Branstadter, Gerente de Marketing de Nidera Semillas. “Son tiempos para reflexionar. Y esto nos impulsa a analizar profundamente la vinculación con los clientes, a buscar nuevas estrategias de agregado de valor basándonos en recomendaciones superadoras”, reflexionó. La base de todo está en la plataforma ADN (Asistente Dinámico Nidera), que utiliza más de 35 mil datos de ensayos propios durante más de 5 años en más de 2 mil localidades de todo el país. Con este sistema, los asesores de la RED-IN pueden identificar el material más adecuado para cada ambiente junto al manejo más eficiente. Esta herramienta posibilita además elaborar recomendaciones de siembra variable, un aporte que Nidera Semillas les hace a sus productores con el fin de lograr que cada semilla exprese el máximo potencial en cada ambiente. La propuesta

Más de 250 agrónomos especializados participaron este martes del lanzamiento online de la nueva campaña. Un espacio que se complementa con una serie de talleres regionales –también vía streaming- donde los distribuidores reciben entrenamiento técnico e información clave para el posicionamiento de los productos. En esta oportunidad, el foco fue puesto en maíz y girasol ya que la campaña de trigo fue lanzada en el marco de Expoagro y la de soja se realizará próximamente. “En lo que respecta a maíz estamos muy entusiasmados porque estamos muy bien parados, con grandes ventajas competitivas”, consideró Colomar. Esa confianza se basa en la solidez del portfolio de Nidera, con el AX 7761 a la cabeza y las tecnologías asociadas para la protección del cultivo y el manejo de malezas. “Volvimos a confirmar que tenemos el mejor híbrido del mercado: se adapta bien a todos los ambientes y explora los mayores potenciales de rendimiento. Está siempre por arriba de la media y tiene una gran respuesta en planteos ofensivos de altas densidades”, explicó. Como novedad, Nidera presentó el NS 7818, que en la campaña pasada había salido con muy poco volumen. “Posee tecnología Víptera para el control de insectos e isoca de la espiga, lo que significa un importante aporte en nuestro portafolio”, agregó Brandstadter. La paleta de Nidera en maíz se completa con el AX 7784 VT3P, que sigue estando muy firme entre los materiales de ciclo intermedio; y el AX 7822, un híbrido ideal para posicionar en lotes problemáticos para el manejo de malezas. “Es muy temprano para tener en claro cuál va a ser el escenario y tipo de inversión que van hacer los productores, pero no sería raro que el área se mantenga o a lo sumo suba muy poquito. Los buenos rindes actuales van a ayudar y los productores van a terminar apostando por un maíz con altos niveles de tecnología”, opinó Colomar. En cuanto al girasol, el gerente de ventas consideró que el cultivo va a crecer. “Es que el año pasado cayó mucho el área girasolera por una cuestión de margen bruto. No sabemos cuánto puede recuperarse, pero estimamos que la superficie de siembra podría incrementarse un 15%”, señaló el gerente de ventas. En ese sentido, desde la semillera presentan el lanzamiento de un nuevo híbrido denominado 106 Paraíso, “un material alto oleico, un tipo de aceite que la campaña pasada tuvo una demanda extraordinaria y creemos que va a repetir la tendencia”, remarcó Brandstadter. En tanto, Nidera Semillas tiene en proceso de registro otro nuevo híbrido linoleico con muy alto potencial de rendimiento y tecnología Clearfield, posicionado para el norte del país. En materia de trigo, cuya campaña ya se encuentra en marcha, el gerente de marketing sostuvo que “se viene avanzando muy bien en las ventas y ha repuntado mucho en el último mes. El mercado está leyendo que el Baguette 620 aparece como el material de ciclo intermedio de mejor potencial de rinde y que Nidera cuenta con un portfolio en cada uno de los ciclos con un perfil sanitario diferencial”, sentenció. Una vez más, la marca demuestra que la genética combinada con herramientas digitales para brindarle soluciones al productor son la clave para continuar marcando la diferencia en materia de servicio.