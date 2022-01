Neil Young cumplió su palabra y retiró su catálogo de Spotify

“Spotify se ha convertido recientemente en una fuerza dañina por su desinformación y mentiras sobre la covid”, disparó el legendario músico canadiense. Fue por la decisión de la plataforma de mantener el popular podcast de un humorista que abona teorías antivacunas.

El legendario músico canadiense Neil Young finalmente cumplió su palabra y retiró todo su catálogo de Spotify ante la decisión de la plataforma de mantener el popular podcast de un humorista que abona teorías antivacunas.

“Spotify se ha convertido recientemente en una fuerza dañina por su desinformación y mentiras sobre la covid”, expresó el artista en un comunicado publicado en su página oficial al anunciar su decisión.

Días atrás, el creador de clásicos como «Harvest Moon» y «Rokin´ in the Free World», entre otros, había advertido que tomaría esta decisión si no se retiraba el podcast «The Joe Rogen Experience», en el que entre otras cosas recomendaba no vacunarse contra el coronavirus, .

«Pueden tener a Rogan o a Young. No a los dos», había dado un ultimátum el músico en una carta a su compañía discográfica.

Desde las últimas horas, en Spotify apenas pueden encontrarse cinco canciones de Neil Young, entre ellas sus dos clásicos mencionados arriba, pero no está disponible su amplia discografía de más de 50 años de trayectoria.

“Lamentamos la decisión», informó la plataforma en un escueto comunicado oficial, en el que expresa que “espera que regrese pronto”.

Télam.-