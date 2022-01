Nahuel Tenaglia, «ilusión, energía y compromiso» al servicio del Deportivo Alavés de España.

El defensor argentino ha asegurado en su presentación estar viviendo «un sueño» con su llegada a La Liga.

Nahuel Tenaglia ha sido presentado este viernes como nuevo jugador del Deportivo Alavés. El joven futbolista argentino, a préstamo por el Club Atlético Talleres para los próximos 18 meses, considera «una buena oportunidad» su llegada al conjunto albiazul.

Acompañado por Sergio Fernández en la sala de prensa de Mendizorrotza, la más reciente incorporación alavesista se define como un lateral de largo recorrido al que le gusta llegar al ataque. «En Talleres he hecho varios goles llegando a área rival», ha manifestado.

Agradecido por el recibimiento y por su primer entrenamiento con el grupo, “me hizo muy bien”, Tenaglia asegura vivir un sueño con su llegada a La Liga: «Es muy lindo. Cualquier argentino dice de chico que desea debutar allá para luego pasar al fútbol europeo. Aquí están los mejores jugadores y me motiva mucho enfrentarme a ellos. Tengo muchas ganas y espero la oportunidad para cuando llegue».

El jugador de Saladillo confía en una «rápida adaptación» y se muestra dispuesto a «dejarlo todo para estar a disposición del míster desde el lugar que me toque». A pesar de su experiencia como central derecho, se aferra a su «posición habitual» de lateral y asume que «uno se tiene que ganar el puesto a base de trabajo».

Finalmente, Tenaglia ha valorado la importancia de la afición: «Me gusta mucho cómo la gente sigue y acompaña al equipo, es muy lindo».

Por su parte, el director deportivo ha agradecido la «apuesta firme, concreta y segura» que el jugador argentino ha hecho al venir al Deportivo Alavés, «a pesar de tener otras ofertas». Además, considera que con su llegada «cubrimos una de las necesidades que más estaba demandando» la actual plantilla. «Por sus características creemos que se ajusta a la perfección a las necesidades que tenemos. Estoy seguro que con la ilusión y motivación que tiene, la afición lo considere como uno de los grandes refuerzos de esta temporada».

«Transmite ilusión, energía y compromiso, señas de identidad que nos deben de volver a representar», ha zanjado Sergio Fernández.

Nota y foto gentileza de ABC Saladillo.-