Murió un auxiliar de primaria de Covid: «Es una muerte evitable»

«Sabemos que fue por Covid. Se hicieron los dos testeos», confirmó Nacho Cámpora, prensa de ATE Capital, a Infonews.

el viernes 26 de marzo y el PCR dio positivo COVID. Después, su cuadro se agravó y fue internado en el Sanatorio Municipal Julio Méndez. Finalmente, falleció en la mañana de este lunes pasado.Es por la tristeza que generó su muerte en la comunidad educativa de la 21 y para acompañar el dolor de la hija y la esposa de Ramírez, que el gremio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y las dos CTA (Ciudad y Capital) convocaron a una jornada de duelo para este martes. Sólo sus compañerxs tienen asueto durante este martes dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

«Creemos que es una muerte evitable. Si se acelerara el proceso de vacunación en las escuelas esto no pasaría y sabemos que es una decisión política que el GCBA no está tomando», reclamó el vocero de ATE. A pesar que no se puede confirmar dónde ocurrió el contagio del auxiliar, el tener la obligación de volver a trabajar en forma presencial en medio del rebrote del virus aumenta las probabilidad de contagiarse.

Según cifras oficiales del gobierno porteño, entre las 700.518 personas que asisten a instituciones educativas se registraron en el último mes 1215 casos de Covid. El 60% se dieron entre docentes y el 40% restante, entre el estudiantado. En este primer mes fue necesario aislar preventivamente 494 burbujas, un 1,09% del total.

En tanto, desde UTE se insiste en la suspensión de la presencialidad de las clases en los establecimientos que no tengan las condiciones para garantizar los protocolos y los cuidados para prevenir la propagación del Covid.