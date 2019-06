Mujer atacó auto a martillazos porque iba despacio y le dijo a un hombre «pedazo de put_». Mirá el video abajo

Si no lo podés creer, andá abajo de la nota y mirá el video de la agresión. Totalmente sacada la sra.

Una mujer fuera de sí atacó el auto de otro conductor con un martillo en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, porque «iba demasiado lento». La víctima registró con su celular con fotos y video el violento episodio ocurrido en la calle Rosales al 4000, en la localidad de Villa Lynch (o sea que era lento con el auto, pero no con el celular).

El hombre, de 55 años e identificado como Federico, disminuyó la velocidad ante la presencia de un pozo y fue entonces cuando la mujer, que manejaba el vehículo de atrás, lo pasó a gran velocidad y chocó su coche.

El hombre la siguió para solicitarle los datos y hacer el reclamo ante el seguro, lo que generó la ira de ella, quien se bajó de su vehículo muy alterada y con martillo en mano para increparlo.

«¿Qué te pasa que sacás foto?», lo cruzó tras golpear con el martillo el espejo del auto. «Si ibas a 20 y yo puedo andar a 40, por qué no te corrés y yo paso», continuó.

Cuando el conductor quiso explicar por qué disminuyó la velocidad, la agresora siguió con las amenazas: «Si andás a 20, te corrés y yo paso a 40 que me corresponde… pedazo de puto».

Entonces, el hombre le advirtió que iba a hacer la denuncia, pero ella no lo escuchó, retornó a su vehículo y continuó su camino.

«Pensé que me iba a matar, esta mujer tiene que estar presa. Si no me movía, impacta contra mi vehículo nuevamente. Estaba fuera de sí», declaró a los medios.

Por su parte, el abogado de la víctima, Héctor Coffman, confirmó que hicieron la denuncia»por daños y amenazas» en el departamento judicial de San Martín: «Fue un hecho bastante traumático. Tuvimos que convencerlo de hacer la denuncia porque este tipo de actitudes no pueden quedar en el olvido». M1.-

Me gusta: Me gusta Cargando...