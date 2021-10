Muchas notas, pero ¿recuerdan cómo se hizo famosa Wanda Nara?

Fue en 2006 cuando Wanda Nara comenzó a aparecer en los medios, gracias a su presunto romance con Diego Maradona. Las “pruebas” eran unas imágenes en las que la rubia aparecía usando, supuestamente, la ropa interior del ex futbolista.

Siempre hubo dudas sobre la veracidad del asunto y fue hace unos días que Jorge Rial, contó cómo se armó la noticia para que Wanda cobrara relevancia en los medios. El periodista, suerte de mentor y creador de Nara, relató qué rol tuvo para lanzarla a la fama.

“Me llama el productor Julián León y me dice que hay una chica que quiere ser famosa y quiere que le inventemos algo en el programa, algún quilombo (N.R.: escándalo) . Le digo: ‘¿Quién es?’ Me responde: ‘Wanda Nara’. ‘No la conoce nadie, no le demos bola. Cuando salgo de la parrilla dónde estaba, me llama Fabio Cuggini y me dice: ‘Estoy volviendo de Mar del Plata. Acabo de ver a Maradona con una mina.’ ‘¿Qué mina?’ ‘Wanda Nara’. Cuelgo, lo llamo al productor y le digo: ‘¡Llamala ya!’”, comenzó relatando Rial.

Ahí fue cuando comenzó la puesta en escena. Rial habló con Wanda, le envió un móvil a la casa donde estaba con Maradona y arreglaron que ella consiguiera alguna evidencia de que habían tenido relaciones: “Dijimos: ‘Seamos sutiles, no caigamos en la cosa grosera’. ¿Qué dijimos? ‘Un calzoncillo’”.

Según Rial, Maradona estaba dormido y no pudieron quitarle la prenda íntima. Ahí fue cuando un camarógrafo amigo se sacrificó por la causa, prestando su propia ropa interior para hacerla pasar por la del astro del fútbol. En notas posteriores, Wanda repitió que no pasó nada entre ella y “el 10″.

Luego de que las imágenes se hicieran públicas, tuvo lugar otra mentira que convertiría a Wanda en la figura del momento. “Revista Paparazzi se suma a esto. El tema era cómo bancar a Wanda, que era alguien que no tenía trayectoria de nada”, explicó Rial. Por entonces, la revista Paparazzi era propiedad de él y Luis Ventura, también periodista de “Intrusos”.

Ahí surge la idea de hacer una tapa de revista con Wanda Nara diciendo que era virgen: “Esto de la virginidad se le ocurre a Luis Ventura y salió de esto que dijo ella: ‘A los 18 años una chica no tiene sexo’. Ahí nace el mito de que era virgen. Sabíamos que no, porque ya nos había contado… Pero después inventamos la tapa donde ella sale como virgen, que venía con una estampita, y agotamos esa edición”.

Jorge Rial concluyó su relato jactándose de lo sucedido, como digno descubridor de Nara: “Este fue el nacimiento de Wanda. Esa nota que ven ustedes es la primera que hizo y la dio acá. (…) Un rato antes la veo que estaba con unas zapatillas… y la mando a vestuario para que la ‘lookeen’ de otra manera. Y ahí empieza la historia. Pero quiero decir que nosotros lo único que hicimos fue darle el entorno, ella fue muy inteligente. Fue vivísima”. Por entonces, Wanda Nara tenía 19 años. Desde entonces, su carrera y sus escándalos han estado ligados de una u otra manera al mundo del fútbol. Tras conseguir un lugar en los medios, trabajó como vedette y participó en “Patinando por un sueño” (2007) y “El musical de tus sueños” (2009). En 2008 se casó con el futbolista Maxi López, con quien tuvo tres hijos. La separación traería otro escándalo: ella comenzó una relación con Mauro Icardi, el mejor amigo de López. Se casaron en 2014 y desde entonces están juntos, con 2 hijas en común. En la actualidad, ella trabaja en la televisión italiana y es la agente de Icardi.

Y ahora el escándalo del que todo el mundo habla, pero que muy pocos recuerdan el inicio de la fama de Wanda Nara.-

Nota gentileza de Guioteca.-