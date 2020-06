«Milito para que no claudiquemos con el tema Vicentin», indicó el referente del campo -ex miembro de la Mesa de Enlace contra la resolución 125 durante la presidencia de Cristina Kirchner- sobre la empresa originaria de Santa Fe durante una entrevista con FM Futurock. En ese sentido, advirtió: «Vicentin es un cadáver, el tema ahora es que los buitres no carancheen el cuerpo».

«En este caso el fin justifica los medios, espero que el gobierno no claudique con el tema Vicentin. Me parece que esta propuesta es superadora«, evaluó el dirigente del campo y denunció que «los directivos de Vicentin ya salieron a escupir el asado, no se conformaron con haber estafado a productores, al Banco Nación y haber desviado dinero».

En ese sentido, el ex titular de la FAA acusó que «ahora los directivos de Vicentin, que estafaron a privados y al Estado, se ponen en víctimas» y agregó: «Han querido inventar un fantasma chavista. Esto no va a Venezuela, son soluciones parecidas a las que propone Europa».

«Acá se preocupan porque el Estado quiere salvar a una empresa, hay que escuchar cada pelotudez con este tema, cada vez entiendo menos el comportamiento de un sector de la clase política de este país«, lamentó respecto a las acusaciones sobre la intervención de Vicentin.

En el mismo tono, el referente del campo cargó contra quienes se manifestaron contra el Gobierno por la intervención y los distintos planes respecto a qué hacer con la empresa agroexportadora: «Mucha gente salió a defender a los piratas de Vicentin, yo no entiendo más nada».

Nota gentileza de Infonews.-