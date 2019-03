Moyano: “Si Macri tuviera sentido común, no debería ser candidato”

“En un acto de grandeza, (Macri) tendría que darse cuenta de que no está en condiciones de conducir los destinos de un país en la forma en que lo está haciendo”, dijo Moyano en declaraciones radiales.

El dirigente sindical agregó que “si tuviera sentido común, y viera que perjudicó enormemente al país, no debería ser candidato; ya no encuentra la forma de poner en condiciones al país”, y consideró que “para mí no tiene posibilidad de ser reelecto Mauricio Macri”.

En sus críticas a Macri, el líder de los camioneros dijo que “el presidente (Fernando) De la Rúa pasa a ser un estadista la lado” del actual mandatario, y sostuvo que “dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad, quiere hacernos creer en él y no en la realidad, y esto pone en evidencia que no está en condiciones de dirigir un país”.

De cara a las elecciones, indicó que está “trabajando por la unidad” y, sobre una eventual candidatura de Roberto Lavagna, señaló que “el solo hecho de decir que no quiere participar en una interna lo diferencia de otros”. El exministro de Economía puja por una candidatura que lo unja único candidato de la oposición, sin necesidad de competir en una PASO con Sergio Massa, ni Juan Manuel Urtubey, y que lo posicione por encima de cualquier aspirante del kirchnerismo. M1.-