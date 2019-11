Moyano se suma a la crítica: «Es un error que los de la CGT no pidan bono de fin de año»

El titular de Camioneros, Hugo Moyano, criticó la decisión de no pedir un plus generalizado para diciembre: «Creo que es un error que los de la CGT no pidan bono de fin de año».

«Nosotros arreglamos un bono de $20 mil, habría que preguntarles a los trabajadores de los gremios de la CGT si están de acuerdo con no pedir bono», agregó a Fm Futurock y tiró con mordacidad: «A lo mejor a los sindicalistas de la CGT no les falta para llegar a fin de mes y por eso no piden bono».

«En algún momento tenemos que discutir el liderazgo de la CGT», siguió, pero se corrió de la disputa por el liderazgo de la central obrera: “Estoy más para el PAMI que para la CGT».

Por otro lado, reveló: «Hace unos días que no hablo con Alberto Fernández. Nosotros estamos del lado del laburante y si a alguno no le gusta lo lamento«.

«No fui consultado para el armado del gabinete. Esperemos que pongan a alguien que conozca del tema», concluyó sobre la decisión de nombrar a Moroni como Ministro de Trabajo. Nota gentileza de Infonews.-