sudestadarevista

«MÍA Y DE NADIE MÁS»

¿Cuántas veces escuchamos que si nuestras parejas nos celaban era porque les importábamos? ¿Cuántas veces nos dijeron que el compañerito que nos pegaba o molestaba en el jardín era porque gustaba de nosotras? ¿Cuántas veces compramos el discurso de que si hay amor todo se debe soportar?

El amor no debe doler, el amor no debe poseer, el amor que asfixia no es amor. Necesitamos repensar y reeducarnos para tener vínculos sanos, plenos, que se nutran de la autonomía de cada une y propicien el bienestar integral de quienes conforman ese vínculo.

Si el amor te duele o lastima, no estás sola, contalo, hablalo, gritalo, somos muches quienes estamos dispuestos y dispuestas a escucharte y acompañarte.

Cortemos los vínculos tóxicos, desechemos el amor romántico que busca cortar nuestra libertad y autonomía, reivindiquemos los vínculos sanos, el amor propio y la sororidad. Que amar no te cueste la vida.

#RevistaSudestada

Nota y fotografía de Revista Sudestada.-