Maximiliano Sciaini: «que la gente decida a quien quiere de acá para el futuro representando al Peronismo de Roque Pérez»

rpereznetonline.com.ar entrevistó al actual presidente del Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez, concejal del Frente Renovador Maximiliano Oscar Sciaini, quien nos dijo que su espacio político está decidido a jugar una interna dentro del Partido Justicialista.

¿Se sabe si va a haber internas, si vas a armar lista propia? (para presentarse como otra opción dentro del PJ o Frente de Todos).

MS: Como decidido, está decidido, por lo menos desde acá del sector de Roque Pérez internamente estamos decididos a jugar una interna para dirimir obviamente quién va a encabezar la lista y después para las generales. Creo que es lo más sano que nos puede pasar, para eso se crearon las PASO. Como dice el dicho, que gane el mejor y que la gente decida a quien quiere de acá para el futuro representando al Peronismo de Roque Pérez.

Respecto al secretario general del municipio, Dr. José Luis Horna, Sciaini nos manifestaba que: «es muy difícil conversar, dialogar y llegar a un consenso. Que no es lo que sucede con Juan Carlos Gasparini, con él podés sentarte a hablar, a dialogar, a dirimir, a estar o no de acuerdo. Cuando vos querés llegar a un consenso uno cede y el otro también cede un poco, hay que ceder un poco de cada lado. La realidad es que políticamente tenemos algunas diferencias y creo que lo mejor que puede pasar es que en las PASO se diriman y podamos tener una definición de qué es lo que pretende la sociedad. De acá para adelante creo que es una cuestión generacional también de la política que uno siga trayendo nuevas ideas, nuevas cosas para Roque Pérez y apostamos también un poco a la juventud que es el futuro de Roque Pérez y para Roque Pérez».

¿Si hay una unidad, vos te ves en la lista del oficialismo?

MS: «Veo difícil que haya una definición de unidad cuando durante años no lo pudo haber, ¿por qué va a pasar justamente faltando 10 días? Es difícil, no pasó en la anterior (elección), no pasó antes».

Claro recuerdo que no pudiste llegar a un consenso por la presidencia del HCD con el oficialismo.»Tal cual, no hubo un acuerdo con el oficialismo, donde desde arriba con consultas de un lado de un sector y del otro, me mandan a hablar y poder consensuar con alguna parte, donde no se pudo lograr no por lo que se decidía acá, sino por lo que se decidía arriba.Y cuando vos te sentás mano a mano y no acordás acá abajo, obviamente te dicen de arriba qué es lo que tenés que hacer y lo que tenés que ceder. desde arriba yo acoté lo que me plantearon, pero los que no acotaron fueron precisamente los del oficialismo».

¿Sciaini encabezaría la lista?

MS: «En el caso de internas si».

¿Y tenés la lista conformada ya, los nombres?

MS: «No, esta semana seguramente voy a tener una reunión con los nuestros, más allá de que venimos juntándonos con distintos sectores, amigos, compañeros que se vienen sumando, al JP, los distintos movimientos sociales que nos vienen apoyando y que en algunos casos no sabemos qué va a suceder, porque se firman acuerdos políticos desde arriba con algunos movimientos donde nos venían apoyando a nosotros y en este momento se derivan hacia otro sector de la política y que son entendibles y respetables y no por eso pasamos a ser enemigos, eso es lo que hay que remarcar en la política, acá somos todos adversarios circunstanciales y después somos compañeros entre todos y creo que ese es el sentido no solo de la política sino de la vida. Acá no podés estar peleado con la gente y porque piensa distinto hay que matarlo, no es el enemigo, es un adversario circunstancial. Eso es lo que tiene que ser en la política, no importa el color político, no importa la ideología política. Lo que tenemos que tener en claro es que todos queremos cosas buenas para Roque Pérez, cosas buenas para la gente que vive en el pueblo y lo que tenemos que pelear es por eso. Creo que todos más o menos pensamos en lo mismo, por ahí lo que cambia es la forma que queremos llevar adelante para avanzar en el pueblo y ahí es donde tenemos las diferencias».

¿Esto puede ser un pasito para Sciaini intendente 2023?

MS: «El objetivo que tenemos acá en Roque Pérez sin duda es llegar a eso, no solo acá localmente sino a nivel provincial y nacional también y creo que un poco está planteado de esa manera para poder pensar en un 2023 con un peronismo renovado por decirlo de alguna manera y revolucionario como decimos nosotros, porque queremos venir a cambiar un montón de cuestiones y no destruir lo que se ha hecho, porque se ha hecho mucho y la verdad es que eso lo festejamos, pero queda muchísimo por hacer y sobre todo cambiar la manera de hacerlo. Creo que es lo más importante para que no solo los roqueperenses se sientan cómodos, sino los que trabajan en el municipio, aún más».

¿Hay mucho para cambiar?

MS: «Hay mucho para hacer, para cambiar yo te diría la metodología, después sin duda que hay que cambiar algunas cosas y yo soy de apostar mucho a la tecnología y creo que viene una era, que con este tema del Covid nos ha marcado y nos tenemos que tecnificar de alguna manera y creo que hay que llevar mucha más tecnología al municipio, al hospital, apostar a la terapia que creo se va a venir a corto plazo, que es un proyecto que venimos reclamando desde 2013, veníamos pidiendo eso y nos decían que éramos locos y hoy creo que va a ser una realidad en Roque Pérez. Tuvo que ser el Covid que nos demostrara que necesitábamos una terapia, pero lo importante es que se va a lograr, por eso hay que de alguna manera agradecerlo y de alguna manera reconocerlo también. Tenemos que tener mucha más aparatología en el hospital. Nuestra propuesta siempre fue el hospital autogestionado, para que tenga su presupuesto autárquico, que pueda ser con contadora aparte, evaluarlo, no me cierro a que si o que no, lo he hablado con profesionales de la salud de acá y hoy en 25 de Mayo funciona a así de esa manera y creo que es una forma no solo de que el personal de salud cobre muchísimo más dinero y esté mucho mejor, sino que le podamos brindar muchísima más respuesta al ciudadano de Roque Pérez en el tema de aparatología, de poder hacer una ecografía como tenemos hoy, a hacer una tomografía que no la tenemos, una resonancia que no la tenemos, de un montón de cosas que se pueden agregar al hospital y lo bueno que tenemos en el hospital hoy gracias a Dios es el recurso humano que es de primera, eso hay que reconocerlo, pero estamos para más y eso es apostar, primero a la salud, segundo seguridad, estamos totalmente convencidos de que en Roque Pérez tenemos que tener una secretaría de seguridad y tiene que haber un área que maneje seguridad y no que el intendente la maneje, sino alguien que sea profesional en eso, que venga de esa rama, que sepa de eso y que pueda manejar la seguridad para plantear políticas de seguridad que es lo que queremos hacer en Roque Pérez. Con esas dos patas y la parte social, deporte, cultura, educación que es esencial, hay muchas cosas para plantear, para hacer y para copiar. A veces no es cuestión de desarrollarse sino de copiarse de los lugares donde funciona muy bien la salud, la seguridad, la educación. Creo que es copiar, no es tan difícil, en menor magnitud pero para Roque Pérez, lo que se pueda copiar de otros países, de otros lugares, es traerlo para Roque Pérez y destacarlo. En cada área nosotros queremos que el que esté como referente, como representante de esa área que sea soñador, queremos un revolucionario en cada área y que venga a revolucionar al área, sea en deporte, que estén todos los deportes y que los chicos puedan crecer y demostrar en algo que sean buenos. En cada área hay mucho para hacer, ni hablar en el tema de turismo, que con el dragado del río podemos tener una planificación a mediano y largo plazo para poder desarrollar ahí y crecer como ciudad, no solo en La Noche de los Almacenes, que es también creo que hay que revolucionarlo, ya no puede ser La Noche de los Almacenes tiene que ser otra cosa, algo más y al municipio tiene que empezar a entrarle a las arcas del municipio, dinero de turismo y no salir como está saliendo ahora. Hay muchas cosas por hacer».-

