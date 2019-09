MATÓ SALVAJEMENTE A UN PERRO LLAMADO «RUBIO». MILES LO REPUDIAN Y EL MUNICIPIO LE CLAUSURÓ SU LOCAL

Todo comenzó según los testigos, cuando un sujeto habría querido tocar a perro llamado «Rubio» y el can atinó a darle un mordisco, pero no llegó a morderlo. El empleado de la estación de servicio no llegó a alertar al vecino que al can no le gustaba que lo tocaran.

Enfurecido, el cliente levantó al perro avisando que lo llevaría al Centro de Zoonosis para que lo revisaran y lo subió a su camioneta. “¡El perro es nuestro!”, gritó el empleado. “Lo voy a matar”, confesó.

El hombre se detuvo a 100 metros, sacó una soga de la 4 x 4 y ató un extremo al cuello del perro y el otro al guardafangos. Salió a toda velocidad: arrastró a “Rubio” más de dos kilómetros. Le destrozó el tórax, las piernas… Todo el cuerpo. Cuando el pobre animal dio su último suspiro lo dejó tirado en el acotamiento y huyó. Todo el partido de la Costa está conmocionado por el crimen de Rubio, el perro comunitario que fue adoptado por las y los trabajadores de la estación de servicio Axion, de Calle 58 y la RP 11, en Mar del Tuyú. La desolación que viven se debe a que todos conocían al perro y a que fue un vecino de “toda la vida” quien lo mató. “En el video en el que se ve cómo quedó Rubio se viralizó en las redes y los vecinos se auto convocaron para manifestarse en la puerta de la Fiscalía”, reveló al referirse a la concentración improvisada para pedir que la Justicia actué y sancione de manera ejemplar al dueño de un comercio de caza y pesca que asesinó al perro. Luego de la manifestación (a través de las redes sociales y de las concentraciones en la Fiscalía y en la puerta de la casa del acusado), los vecinos denunciaron ante la Justicia a quien arrastró a “Rubio” hasta matarlo. La indignación tras la viralización de las imágenes hizo que los vecinos se autoconvocaran en la Fiscalía de Mar del Tuyú para radicar la denuncia contra Adrián Guillermo Rodríguez por crueldad animal. Los vecinos de la zona escracharon al dueño de un negocio de pesca como el posible autor del ataque a Rubio. Iniciaron una petición para condenar el hecho y ya tiene más de mil firmas. «La vida de ellos es igual de valiosa y este asesino tiene que pagar con una pena ejemplar. Rubio fue brutalmente asesinado, Rubio merece descansar en paz, Rubio merece justicia», dijeron.

En una clara muestra de que se trata de una persona no grata, la Municipalidad del Partido de La Costa clausuró de manera definitiva y dio de baja la habilitación del local de pesca de la persona que habría asesinado al perro llamado Rubio, en la calle 3 y 74 de Mar del Tuyú.

La comunidad todo del Partido de La Costa declaró PERSONA NO GRATA al acusado de asesinar al perro «Rubio», un accionar que fue repudiado por toda la comunidad y la Municipalidad decidió la clausura del lugar.

La Justicia ya trabaja en el caso y es muy comprometida la situación de la persona acusada de arrastrar a Rubio en su camioneta hasta matar al perrito y dejarlo tirado en la Ruta 11. La Justicia además secuestró la camioneta.

El repudiable hecho ocurrió el martes pasado cuando el sujeto acusado ató al animal a su camioneta, lo arrastró durante varios kilómetros por la Ruta 11 hasta matarlo y abandonó su cuerpo sin vida en un descampado.

Un hombre fue quien encontró el cuerpo destrozado del animal y reconoció que se trataba del perro que vive desde hace años en la estación de servicio de la calle 58 y la Ruta Interbalnearia 11. De inmediato las imágenes se viralizaron por las redes sociales generando un repudio generalizado. «Rubio» además, era un perro querido por toda la comunidad y no hacía daño a nadie.

