Mató a su pareja y a la hija, estuvo años preso por eso. Fue hasta empleado municipal en Roque Pérez y ahora tiene una denuncia por violar a su propia hija de 9 años

A este “señor” aquí en Roque Pérez lo conocimos. Sabíamos que había cumplido una condena por el asesinato de una mujer y la hija de ella, cuando eran pareja. También se peleó con uma familia local y hasta trabajó en la Municipalidad de Roque Pérez.

Es Jorge Eduardo Carrica, clase 1960 y ahora lo denunció la mamá de sus dos hijos, porque dice que violó a la nena cuando tenía 9 años. Una nena con capacidades diferentes. Su propia hija.

La mamá de la nena pide Justicia y que lo encuentren porque estaría prófugo.

Aquí lo que publicó Yamila, ex mujer de Carrica. Lo transcribimos tal cual:

“Bueno, no estoy muy segura de hacer esto. Pero quedarse callada tampoco sirve

Este es JORGE EDUARDO CARRICA

es el padre de mis 2 hijos, estuvimos juntos desde marzo del 2006 hasta mayo del 2008.

Me pegó, me destrozo la casa, me obligaba a tener relaciones aun despues de tener a mi hija y con los puntos de la cesarea, no me dejaba salir y me ha dejado encerrada en el auto mas de una vez

Aun asi jamas le hable mal a mis hijos de el, ni siquiera a jero al q no reconoció

Durante años mantuvimos una relacion mas q tirante, la pareja actual me ha dejado me sajes burlándose de la discapacidad de mi hija etc. En el 2015 lolo necesito una escuela especial y solo se podia pagsr con la obra social, el tiene ioma y vino a firmar los papeles, yo estsba en el peor momento de mi enfermedad, y reconozco q acepte su ayuda.

El 2015 fue un año dificil y el parecia estar recuperado de su adiccion (es alcoholico) hasta septiembre cuando me secuestro el auto y porque yo fui a un concierto de rock me lo. Destruyo.

En el 2016 lo internaron varios meses y me pidio pasar navidad en mi casa porq decia qno sabia si iba a vivir mucho tiempo mas. Vino. Se pasaron las fiestas y se fue.

Aclaro q en todos estos años jamás retomamos nuestra relación. Para el simplemente somos de su propiedad

En agosto de este año mi hija me cuenta q en la navidad q el estuvo aca, la violo, le metio los dedos en su vagina, la quiso penetrar y fibalmente eyaculo en su boca.

Perdon si soy muy explícita pero es la realidad.

Dolo tenia 9 años.

Porque lo hgo público ahora? Porq es un tema demaciado serio, porq lolo ya paso por la camara gesel, por 2 pericias ginecologicas, las pericias psiquistrica y psicologica y ya le hicieron todos los analisis de sangre gracias dios salieron perfectos y esta bestia no le contagio nada.

Lo cuento ahora porq si bien le crei a mi hij desde el minuto 0 cuando me lo conto (me lo conto el 25 de agosto a la noche, hice la denuncia el 26 y el 27 ya teniamos el test rapido de HIV) tuve q esperar q la justicia le creyera, q estuvieran todos los resultados. Obviamente el señor ahora esta profugo (creemos q en salta) y si bien el tiene un antecedente muy grave, en el 84 mto a la q era su pareja de 39 años y a la hija de ella de 14 no cuenta como antecedente porq, sefun el fiscal, el cumplio su condena y en ese momento no existia la figura de femicidio.

Quiero aclarar q a los nenes jamas los mantuvo, ni se ocupo ni estuvo presente, yo prefiero eso a q se los llevara en visita. Jamas estuvieron solos con el en ningun lugar ni circunstancia.

Esto paso en mi casa, la noche del 25 para el 26 de diciembre de 2016 cundo todos dormiamos.

Mi hija tiene un caracter y una entereza muy particulares, ella lo tiene sanado y saco al padre de su vida.

La admiro cada vez q la miro, no puedo creer q siendo tan chica, cumole 12 en mayo, y con el problema tiene sea tan madura y la tenga tan clara.

A nosotros nos destruyo, mi mama perdio 10 kilos, yo no se como pero estoy de pie como puedo y por ellos,, tenemos un antipanico y una perimetral, los chicos tuvieron q ir en remis todo el año al cole por seguridad, y tratmos de seguir la vida, pero la mia al mebos, esta en pausa.

A mi hija no solo la violo el padre, la violo el juez q en el 2002 lo librero y no me canso de pedirle oerdon por no haberla podido cuidar, porq sentis fallaste como madre.

Mi hija no demostro nada en 2 años, nunca lloro al contarlo y lo conto muuuuchas veces, siempre me demostro q es mucho mas valiente y fuerte de lo crei o de lo q soy yo q aun no me recupero.

Perdon por lo largo del post.”

ESPERAMOS QUE SE HAGA JUSTICIA!!!

