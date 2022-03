Mataron de una puñalada a un remisero tras una discusión de tránsito

La víctima murió de una cuchillada en el tórax tras un incidente de tránsito con un motociclista que lo siguió hasta su casa en la localidad bonaerense de Gerli. El presunto autor del crimen sería el padre del conductor, quien lo fue a buscar tras el altercado inicial.

Un remisero de 33 años fue asesinado de una puñalada en el tórax tras un incidente de tránsito con un motociclista que lo siguió hasta su casa en la localidad bonaerense de Gerli, en el partido de Avellaneda, donde también resultó herida la tía de la víctima fatal con cortes en el rostro y en una mano, informaron este lunes fuentes policiales.

Por el caso no había detenidos hasta este mediodía, pero son dos los sospechosos buscados: por un lado, el motociclista con el que la víctima tuvo su primer altercado, y por otro, un hombre que sería padre del primero y presunto autor material del crimen.

Si bien trascendió este lunes, el hecho ocurrió el sábado alrededor de las 18.30 en un domicilio de la calle General Paz al 1600 de la mencionada localidad del sur del conurbano, donde vivía la víctima, identificada como Alan Osvaldo Lipovsky (33).

Cristina, madre de Lipovsky y testigo clave del hecho, pidió «justicia», que la fiscalía «se mueva» para encontrar al asesino de su hijo que aún permanecía prófugo y contó al canal C5N los detalles de lo sucedido el sábado.

La mujer explicó que su hijo trabajaba con su automóvil Chevrolet Corsa en una remisería ubicada muy cerca de su casa y que, por ese motivo, había decido ir hasta el baño de su domicilio cuando tuvo un problema de tránsito con un motociclista.

Los hechos según la madre de la víctima, testigo clave

Según la mujer, el incidente se dio cuando Alan circulaba por la calle Crisólogo Larralde y, al doblar en Florencio Varela, «venía una moto haciendo piruetas o manejando raro» y, cuando su hijo lo pasó, el motociclista «le hace como señas o guiños», pero él «no le dio importancia y siguió».

La madre de la víctima señaló que cuando Alan estacionó en la puerta de su casa, se dio cuenta de que el motociclista lo había seguido y recordó que antes de que su hijo llegara a bajar del auto, este hombre «lo empezó a agredir» y la pelea a golpes continuó cuando se bajó del Corsa.

«En un momento, amaga como que va a sacar un arma y mi hermana, que estaba en la calle en ese momento, se abalanza sobre él y lo empieza a golpear. El muchacho de la moto se va y pensé que todo había terminado ahí», dijo la mujer, quien explicó que en ese momento es cuando su hijo le contó todo sobre el incidente previo y le aclaró que no conocía al agresor.

Cristina señaló que su hijo entró a la casa para ir al baño y que pasaron entre siete y diez minutos cuando vio que por la calle De la Serna se acercó alguien que se abalanzó sobre su hermana, María Fleitas, a quien comenzó a agredir con un arma blanca en la zona de la cabeza.

«Mi hermana de un ojo no ve y pensó que era un fierro y pone su mano y ataja los golpes. Mi hijo cuando ve eso, se abalanza sobre el hombre, no sé si le vio el puñal o quiso defender a su tía. Le dijo ‘dejá a mi tía, no la toques‘ y le largó una patada y ahí le asestan una puñalada y el hombre sale corriendo», narró.

Según las fuentes, el remisero recibió el puntazo en la zona intercostal izquierda.

La madre contó que ella corrió detrás del agresor y vio que se subió «a una camioneta tipo Trafic», pero que luego escuchó que su hijo le gritaba: «Mamá, me dio un puntazo, llevame al médico».

«Subió al auto con sus últimas fuerzas y se desvaneció sobre mí, y así manejé hasta el hospital Fiorito. Su vida se fue y me quedé sola para siempre, no tengo a más nadie en la vida», afirmó en llanto la madre de la víctima.

La propia mujer que fue testigo explicó que fueron dos personas distintas las que fueron a su casa y que por lo que le dijeron serían «padre e hijo».

«El primero que vino, yo alcancé a verlo desde la ventana de mi cuarto. No era una persona tan grande. La persona que vino después era una persona muy robusta, de 1,70 o 1,75 (de altura)», describió.

«Le sacó la vida a mi hijo. Esta persona está identificada», dijo la mujer, quien destacó el trabajo de la policía pero reclamó más trabajo por parte de la fiscal a cargo de la causa, Alejandra Olmos Coronel, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Avellaneda.

«Me robó la vida de mi hijo, yo quiero justicia. Quiero que se muevan, quiero que esta gente pague», agregó Cristina, quien además, aseguró que por lo que luego le contaron los vecinos, el autor del crimen de su hijo «dejó inválida hace dos años a otra persona y estaba libre».

«Es así de violento, ese hombre vino a matarnos», señaló y agregó que por el ataque que también sufrió, su hermana «tiene diez puntos en la mano y cortes en su cara y en la cabeza».

Según fuentes policiales, la tía de la víctima describió a uno de los agresores como un hombre de contextura física robusta que vestía pantalón corto y una camiseta de fútbol del club Rosario Central.

Lipovsky fue trasladado al Hospital Fiorito de Avellaneda por su propia madre, pero allí, pese a los intentos de los médicos, falleció por la gravedad de la herida recibida.

La fiscal Olmos Coronel y los efectivos de la comisaría 6ta, de Gerli, intentaban reconstruir lo sucedido y reunir elementos para localizar y detener a los implicados en el crimen

La fiscal ya ordenó un relevamiento de cámaras de seguridad que hayan captado los momentos previos y posteriores al crimen, y otras tareas investigativas para dar con los autores del hecho.

La causa está caratulada como «homicidio», delito que prevé una pena de 8 a 25 años.

Télam.-

Foto: Alan Osvaldo Lipovsky (33), víctima fatal del hecho.-