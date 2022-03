Los Guns N´Roses vuelven a la Argentina con un show en River el 30 de septiembre

A seis años de su última visita al país, Guns N’Roses anunció que regresará a la Argentina para ofrecer un show en el Estadio de River el 30 de septiembre en el marco de la gira mundial «South American Tour 2022».

Las entradas para el show que ofrecerán Axl Rose, Slash y Duff McKagan, respectivamente cantante, guitarrista y bajista de la banda californiana que conquistó la escena en la primera mitad de los 90, estarán a la venta a partir de este viernes a las 12.

«South American Tour 2022» es la continuación de su gira «Not in This Lifetime Tour», que marcó el reencuentro del núcleo original de la banda luego de varios años de distanciamiento.

Para el show, se prevé que recorran «Appetite for Destruction», «GN´R Lies», «Use Your Illusion I y II» y «Chinese Democracy», sus aclamados álbumes de estudio que contienen hits como «Welcome to the Jungle», «Sweet Child Of Mine», «November Rain», «You Could Be Mine», «Paradise City», «Civil War», «Patience», «Don´t Cry», entre otros.

El último concierto de la banda en el país había sido en 2016, con shows en la cancha de Rosario Central y en River, e iban a regresar en 2020, pues tenían previsto participar del Lollapalooza Argentina. La pandemia truncó los planes entonces, por lo que Axl y compañía finalmente volverán en septiembre.

Télam.-