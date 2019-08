Los delivery trabajan en forma «clandestina» tras la suspensión de las apps en la Ciudad

Rappi, Glovo y PedidosYa.

Además, dijo «no somos delincuentes para que nos tengamos que ocultar, queremos ejercer nuestro derecho a trabajar y ya nos van quitando tres días de ingresos más lo que suceda a partir del lunes».

En tanto, Matías, trabajador de Rappi, Glovo y PedidosYa y delegado en el barrio de Núñez dijo: «Hoy ya me detuvieron tres veces en distintos controles, en el primero no me sacaron nada porque venía vacío, en el segundo tenía un envío de sushi pero mentí que era para consumo personal y me dejaron seguir, y el en tercero que venía con un envío de Carrefour me quisieron decomisar y como los empecé a filmar con el celular diciendo que los iba a denunciar por robo me permitieron seguir».

Además, voceros de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASSIM) confirmaron que a pesar de la decisión judicial «las empresas los mandan a trabajar igual y dicen que el funcionamiento es normal».

ASSIM había celebrado el fallo «porque pone a estas plataformas en sintonía con la ley, ya que niegan la relación laboral, los tienen como monotributistas, no tienen ART, aguinaldo ni vacaciones pagas». Por el contrario, los miembros de App Sindical sostienen que «si las empresas tienen algún problema fiscal la justicia tiene que ir por las empresas y no caernos a los trabajadores».

Marcos, trabajador de Glovo, contó: «Estamos trabajando escondidos y por ahora tuve la suerte de no pasar por alguno de los puntos de control donde a otros compañeros ya les quitaron las mochilas; ahora estamos saliendo a trabajar sin las mochilas ni la indumentaria de las apps para que no nos decomisen». M1.-