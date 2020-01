«Lo que Vidal dejó es insuficiente para afrontar los vencimientos de deuda» afirmó Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, explicó el alcance de la propuesta que presentaron a los tenedores del bono por 274 millones de dólares que vence el próximo 26 de enero. El Ejecutivo bonaerense espera poder honrar el pago de los intereses y reperfilar para mayo próximo el pago del capital junto con los intereses devengados por la postergación. La Provincia necesita el consenso del 75% de los acreedores.

«Lo que sucede en la provincia de Buenos Aires es un capítulo más de la forma en que se endeudó el país durante la gestión de Mauricio Macri» aseguró Kicillof quien advirtió que la deuda de la provincia de Buenos Aires, por su monto, calidad y perfil «en la condiciones actuales es insostenible, y los acreedores lo saben».

En ese sentido el mandatario provincial detalló que de la deuda de 11.300 millones de dólares que dejó la anterior gestión, 8.800 millones vencen en los próximos 4 años y casi 3 mil millones de ellos vencen este año. Para dar cuenta de la magnitud del endeudamiento asumido por la gestión de María Eugenia Vidal, Kicillof recordó que la gobernadora de Cambiemos enfrentó a lo largo de toda su gestión vencimientos por 4.500 millones de dólares.

«Después de la polémica acerca cuánto había dejado o no había dejado en las arcas públicas la anterior gestión ahora quedó claro que lo que dejaron no es suficiente para afrontar estos vencimientos de deuda, y esto no es una apreciación ni un juicio de valor, es la realidad» sentenció el Gobernador.

«Queremos encontrar una solución ordenada a este problema y esperamos de los acreedores un accionar igual que el nuestro, de buena fe y con madureza, para evitar que la resolución sea dsordenada», siguió Kicillof.

El Gobernador destacó que la Provincia está haciendo lo mismo que Nación que sólo está pagando intereses de deuda y reperfilando el pago de capital. «Sobre los intereses no hemos iniciado ninguna conversación ni hemos hecho ninguna propuesta» aseguró y describió «de los 2.900 millones de dólares de vencimiento que tenemos que afrontar en los próximos meses, sólo un tercio corresponden a bonos emitidos antes de 2016, es decir que triplicaron los vencimientos medidos en dólares de este año».

El peso de los intereses de la deuda sobre el total del presupuesto provincial pasó del 8% en 2015 al 15% en la actualidad.

Y sentenció: «Para recuperar capacidad de pago hay que volver a crecer, tanto en Nación como en la Provincia. No queremos prometer cosas que no podemos cumplir, por eso esta propuesta es algo que estamos en condiciones de abordar sin dificultades».

Por su parte Pablo López, ministro de Economía de la Provincia, aseguró que «la situación de la deuda es extremadamente complicada y en los últimos 4 años subió de manera notoria. No sólo subió, sino que además cambió su composición, creció el peso de la deuda nominada en moneda extranjera y la provincia recauda en pesos y además se tomó mucha deuda a pagar en un plazo demasiado corto».

«Hemos dado pasos concretos para abordar este problema» aseguró López y advirtió que «es necesario recuperar la sostenibilidad de la deuda». M1.-



