«¿Hay astronautas, naves, cohetes? Sí, pero cuando ves un lanzamiento [la nave] hace una parábola en arco y en seguida pasa a una imagen digital«, sentenció Iru Landucci, un referente criollo del terraplanismo, en una conversación con minutouno.com en febrero de este año.

Landucci, que es diseñador de animación por computación en La Plata, aseguró en muchas de sus charlas y en su canal de YouTube que el alunizaje no ocurrió -todavía- y que el turismo espacial que proponen visionarios como Elon Musk (creador de Tesla) o Richard Branson (dueño de Virgin Galactic) es una farsa.

Foto: NASA.

«El cohete espacial no cambió de tecnología desde el año ’60. Se sigue utilizando el mismo motor a combustible y propulsión de los sesentas. Cambió todo excepto eso. ¿No será que a la industria petrolera no le conviene?», señaló con perspicacia el especialista autodidacta.

Pero, ¿quiénes juegan con las ilusiones de los que van a celebrar 50 años del alunizaje este sábado?

«La gente que presentó el modelo heliocéntrico era masona y jesuita«, aseguró Landucci en referencia a personajes como el astrónomo Galileo Galilei, el físico Isaac Newton o el matemático Johannes Kepler.

Hoy en día los masones, según Landucci, se dedican a mucho más que sostener la Teoría de la Gravedad: están en las agencias espaciales como la NASA, donde 400 mil personas intervinieron para poner en la Luna a Armstrong, Edwin «Buzz» Aldrin y Michael Collins.

Aldrin, Armstrong y Collins unos días antes de partir con el Apollo 11.

«El ‘hermano’ Buzz Aldrin, porque era masón como Neil Armstrong y Michael Collins, y los astronautas actuales también son masones», explicó Landucci, para quien «hay una conexión a seguir».

Mientras crecen las conspiraciones, YouTube, que es la plataforma más elegida por los terraplanistas para compartir sus conjeturas, cambió su algoritmo hace unos meses para impedir la propagación de noticias falsas, las «fake news».

De más está decir que las teorías negacionistas del alunizaje entran en los cánones delimitados en el nuevo sistema. M1.-