Una familia aseguró que fue teletransportada por marcianos en Victorica, una pequeña localidad en la provincia de La Pampa. Según adelantó El Pollo Álvarez, los especialistas afirman que hechos del estilo son comunes porque es una “zona caliente”.

Fue Pampa quien brindó más datos: “No es la primera vez que esto pasa. Hace un mes y medio, una mujer denunció que estuvo 24 horas en un lugar donde nadie conoce. Apareció a poco más de 50 kilómetros de donde había estado”. “Y ahora pasa esto…”, lanzó, enigmático.

Acerca de este hecho puntual, el panelista comentó: “Esta vez eran tres personas, lo que también aporta más credibilidad. Iban a bordo de un vehículo en la ruta y, después de ver unas luces, aparecieron con el GPS en otro lado”. Descreída, Sandra Borghi señaló: “Raro… Yo descreo”.

“Yo prefiero creer, por las dudas”, se resguardó El Pollo, que leyó la palabra del ufólogo Oscar Alfredo Mario: “Él dice: ‘Esto es normal porque es una zona caliente y no me extraña nada que en esa parte del oeste provincial sucedan cosas de este tipo’”.

“El grupo denunciante no quiere dar la cara porque no quieren que los tomen como ridículos, pero sí hablaron con la gente del pueblo y la prensa local. Victorica es un pueblo chiquito, se conocen todos. Esto le comentaron a sus allegados. Desde el pueblo aseguran que no es la primera vez que esto pasa”, cerró Pampa.

Nota e imagen de eltrecetv.-