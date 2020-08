Le gritó «Mové el culito» y ella le rompió el parabrisas de un piedrazo

La falta de respeto y el machismo de un hombre que iba en su auto no fue tolerada por una joven que estaba cruzando la calle y el conductor le gritó «mové el culo, mamita», frase que hizo que ella tomara una piedra y le destrozara el parabrisas del vehículo.

El hecho ocurrió el miércoles pasado en la capital de Neuquén, cuando María regresaba a su casa luego de trabajar en un hospital y se encontró con el sujeto que iba en su auto a una esquina cuando el semáforo dio rojo.

Es que encima el hombre, que venía hablando por celular, frenó el auto ocupando gran parte de la senda peatonal, algo que fue señalado por María ya que obstaculizaba el paso y ahí fue cuando bajó la ventanilla y vociferó «mové el culito, mamita, no te dan la piernitas».

María se quedó callada y eso hizo que el despreciable conductor fuera por más. «Muy bien agachá la cabeza, como debe ser», le gritó otra vez y allí fue cuando la trabajadora de la Salud no lo soportó más.

«No me aguanté más, estaba cansada, horas laburando para bancarme que me trate así un tipo que ni me conoce», dijo María, quien agarró una piedra y la lanzó contra el parabrisas del auto.

En un estado de descontrol el hombre se bajó del vehículo y se acercó a María. «Pensé que me iba a trompear, pero lo sorprendí porque le di un papel con mi número de teléfono y le dije: Si me llamas y me pedís disculpas sinceramente, yo te pago el arreglo del auto», manifestó la mujer en diálogo con el sitio Mejor Informado.

El hombre quedó en shock y no tuvo más reacción que subirse a su auto otra vez. Puso primera y se fue en silencio con el parabrisas totalmente destrozado y probablemente desde ahora en más lo pensará dos veces antes de faltarle el respeto así a otra persona.

