LAS VOCES DEL #ParoSiPreBA EN LAS REDACCIONES DE PRENSA ESCRITA

Desde el SiPreBA realizamos el jueves 3/12 una jornada de paro en las principales redacciones metropolitanas, entre las cuales se encuentran los medios más relevantes del país. Decidido por nuestra Comisión Directiva y el plenario de delegades de los medios de prensa escrita, así como parte del plan de lucha nacional de la FATPREN, el #ParoSiPreBA reclamó una recomposición salarial que alcance la canasta básica y solucione que en el sector #ElSueldoNoAlcanza.

En ese contexto, hubo 24hs de ceses de tareas en Clarín, Olé, Página/12, Ámbito Financiero, Perfil, El Cronista, Diario Popular y Agencia NA, entre otras.

Desde las asambleas de esas redacciones, las voces de sus delegados y delegadas, reponen una jornada fundamental en la lucha por mejores condiciones laborales de quienes trabajamos en prensa escrita en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores:

Página/12: “El paro fue contundente y con un alto acatamiento de nuestros compañeres. Fue la ratificación de que la situación no se banca más y de que hay que actuar en unidad. Es una instancia que nos da mucha fuerza para volver a las asambleas de cada redacción y tener impulso para seguir. El respaldo permanente del gremio es fundamental”, aseguró la delegada “Poli” Sabatés.

Clarín: “Con la asamblea de quienes hacemos Clarín, Olé, revistas y portales en AGEA, la editorial del Grupo Clarín, realizamos un paro con alto nivel de adhesión. Demuestra el valor y el empuje que nos da estar con todo el gremio, así como el enorme cansancio que tenemos por el maltrato constante por parte de la empresa, la cual quiso apaciguar nuestra lucha con una mejora irrisoria a la paritaria. Queremos defender nuestros sueldos. La situación es crítica pero lo logrado nos da firmeza para seguir adelante”, sostuvo la delegada Clara Uranga.

Ámbito Financiero: «La unidad en la acción entre el papel y la web de Ámbito Financiero ante la miseria salarial a la que las empresas nos quieren condenar fue clave para estrechar lazos entre compañeres y convencernos de sumarnos a este paro histórico junto con las demás redacciones de prensa escrita», comentó el delegado Héctor Torres.

Perfil: “Llegamos al #ParoSiPreBA luego de 5 meses de conflicto con la patronal por el no pago del aguinaldo de junio. Y en la misma jornada obtuvimos un avance importante ya que la empresa se comprometió a saldar la deuda y a pagar la paritaria. No hubiese sido posible sin lo construido desde SiPreBA. Pero como la paritaria firmada es insuficiente, vamos a seguir reclamando. No vamos a permitir que conviertan nuestro trabajo en un hobbie”, expresó el delegado Matías Cardone.

El Cronista Comercial: “El paro de 24 horas que protagonizó la prensa escrita del gremio es un punto de inflexión para revertir la miseria salarial a la que nos quieren someter, y para romper con el monopolio de la discusión salarial. Las condiciones para parar se consiguen parando. Hay que ir por más, hasta obtener las reivindicaciones por las que peleamos», analizó el delegado, Leo Villafañe.

Diario Popular: “En Diario Popular y Popular Web la asamblea representa al 80% de la redacción. La participación en la medida fue total. Ahora es la paritaria entre FATPREN y ADIRA, pero esto sigue con la participación en la discusión sobre la pauta pública y tiene que terminar con SiPreBA como único representante en el distrito. El paro fue un éxito por el compromiso de los compañeros y compañeras, pero es sólo un comienzo”, expresó el delegado Juan Manuel Lazzarino.

Agencia NA: «El paro fue contundente en Noticias Argentinas. La totalidad de los trabajadores y trabajadoras que integran la asamblea se plegaron a la medida de fuerza para decirle a los empresarios: basta de salarios en cuotas y deudas en los aportes», resumió el delegado Pablo Tallón

Como parte de la jornada y el plan de lucha nacional, también participamos de la Asamblea General Nacional organizada por FATPREN. Entre las reivindicaciones del #ParoSiPreBA incluimos el bono compensación por teletrabajo y el pedido de definir en conjunto “protocolos sanitarios específicos del sector.

