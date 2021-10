Las propuestas que tiene Santilli para llevar al Congreso de la Nación

Diego Santilli explicó cuáles son sus proyectos para la provincia de Buenos Aires y aclaró que falta mucho como para decir que será candidato a gobernador.

Diego Santilli contó cuáles son las propuestas que tiene para llevar al Congreso de la Nación desde la provincia de Buenos Aires y si bien se mostró optimista de cara a las elecciones prefirió mantener la cautela del caso.

«Mi único objetivo es sumar mi aporte para que la gente viva mejor. Quiero que los bonaerenses tengan la posibilidad de progresar y desarrollarse. Que puedan ir a laburar y volver en paz», explicó Santilli.

«Quiero -prosiguió el candidato a diputado de Juntos- que se pueda conseguir trabajo porque hay una estructura parlamentaria que genera contextos de creación de empleo, que se puedan tomar un colectivo con seguridad, que los chicos reciban educación de calidad, que si se enferman se puedan atender adecuadamente, que si se tienen que vacunar haya vacunas y no se les adelanten en la fila. Esto no puede ser tan difícil, es vivir dignamente y con respeto».

Santilli marcó que aunque las elecciones parezcan estar a la vuelta de la esquina, todavía falta mucho: «Este es un momento en el que lo más importante es estar cerca para escuchar y contarle a todos los bonaerenses las más de 20 propuestas que tenemos en educación, trabajo, seguridad y salud. Tenemos ese objetivo que cumplir antes del 11 de noviembre y vamos por ello».

Los planes de Santilli

Diego Santilli está en aislamiento por ser contacto estrecho de un paciente con Covid-19

«Creemos que es muy importante trazar objetivos y cumplirlos, siempre lo hicimos así. El amateurismo en la política nos trajo siempre problemas, fijate lo que pasa cuando asumen ministros que no conocen el área, generan mucho daño o se terminan yendo. Eso es el amateurismo», puntualizó.

«Yo creo en la técnica, en la gente idónea, en el laburo de equipo, en buscar las personas más preparadas para cada área, en formarse. Estoy convencido que esa es la manera de hacer y que los resultados que se obtienen se corresponden con el profesionalismo con el que se trabaja», añadió.

«Nosotros vamos a llevar propuestas concretas para revertir la situación de la educación, el trabajo, la seguridad y la salud. Estas propuestas se respaldan con estudio, análisis, datos y evidencia. De nada sirve desarrollar un proyecto que luego sea de difícil cumplimiento o que no alcance el objetivo. Las propuestas deben empujar y traccionar por ejemplo el trabajo genuino, la educación de calidad, deben obtener resultados en la baja del delito. Toda propuesta debe alcanzar un resultado concreto», sentenció.

Más trabajo y menos cargas impositivas

Santilli indicó como hacer para generarle una mejor vida a la gente, con la dignidad de tener un trabajo y ayudando a que las empresas puedan mantenerse.

«Un ejemplo claro es el estímulo del empleo quitándole a las empresas el peso de las cargas impositivas por cinco años si contrata personas de entre 18 y 35 años. El problema no sólo es la falta de empleo sino lo difícil que se le hace al comerciante contratar por los costos que ello representa», aseveró..

Y luego apuntó: «Muchos de esos costos son fiscales y para el estado no se genera ninguna pérdida porque no puede percibir nada sino se genera empleo. Lo mismo sucede con el código penal. Es difícil que la seguridad sea efectiva si nos manejamos con un código que tiene más de 40 años en el que no se tipifican delitos actuales».

Acuerdo con el Frente de Todos

«El Congreso de la Nación es la casa del diálogo, del debate de ideas, el lugar en el que se tiene que producir las mejores leyes que son herramientas para que la ciudadanía viva mejor. Por la conformación actual de nuestro consenso eso no sucede desde hace muchos años en la cámara alta (senado) y pocas veces en la cámara baja (diputados). Para que haya acuerdos debe haber equilibrios y eso es mucho de lo que se pone en juego el 14 de noviembre. Toda la dirigencia política tiene que trabajar en este sentido, estar al servicio, representar y cuidar de todos los argentinos»,

¿Gobernador?

Está claro que si en las elecciones generales se mantiene el resultado de las PASO, Santilli será uno de los candidatos más cantadas para pelear por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Si embargo, «el Colo» Santilli, aclaró: «Yo me anoto para lograr, si me votan nuevamente los bonaerenses, ganar una banca en el Congreso y trabajar para que lo antes posible salgan las mejores leyes para que todos vivamos mejor y la provincia salga adelante, en eso sí me anoto».

Santilli aclaró que para 2023 falta mucho todavía: «Hoy los bonaerenses no saben si llegan a fin de mes, si pueden trabajar y traer el pan a su casa, no se puede especular con estas cosas. Hay muchas urgencias que atender antes del 2023».

La interna con Manes

Luego de una interna con varios momentos «calientes», Santilli y Facundo Manes recorren juntos la provincia de Buenos Aires.

«Facundo viene a sumar a la política y bienvenido que así sea, su aporte es muy necesario. Cuando armamos el PRO hace muchos años, había un montón de personas que no eran de la política, empezando por Mauricio, así que no es un problema», destacó Santilli.

«Facundo se suma con mucho compromiso a poner su grano de arena. La política se juega en equipo, necesitamos el aporte de cada uno para ser cada vez mejores para resolver los problemas y las necesidades de la gente. Hay que prender los motores, hay que poner en marcha la Provincia», completó.

Nota gentileza de MinutoUno.-