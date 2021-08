Las promesas de Santilli: «Terminar con las tomas, los narcos y delincuentes»

Diego Santilli sostuvo que usará su banca como diputado nacional para combatir la inseguridad que «azota todos los días a los bonaerenses».

El precandidato a diputado nacional de «Juntos» -ex PRO, ex Juntos por el Cambio– por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli aseguró que, en caso de convertirse en legislador, trabajará «fuertemente para terminar con las tomas, los transas, los narcos y los delincuentes que azotan todos los días a los bonaerenses».

«Los bonaerenses nos están pidiendo que quieren vivir en paz, que quieren vivir libres y eso es 100% decisión política. Nuestra propuesta es terminar con las tomas de tierras, con los transas, con los narcos, con el que va a robar, con los delincuentes que azotan todos los días a los bonaerenses», afirmó Santilli.

Con ese discurso, el ex vicejefe de gobierno porteño recorrió el partido de Moreno, acompañado por los también precandidatos Graciela Ocaña y Gerardo Milman, y por el diputado y exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, apuntó Télam.

«Mantuvimos una charla muy triste y dura con vecinos víctimas de delitos; sienten que el Estado no está, que el Estado está ausente y que no te escucha, que parece el mundo del revés donde a los chicos les cierran las escuelas y los delincuentes son liberados, mientras que los trabajadores están encerrados», dijo.

Además, Santilli -ladero de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien dejó su cargo con una provincia en llamas-, comentó: «En la provincia hay un delito cada 3 minutos y te sentís indefenso cuando vas por la calle porque no ves las patrullas, no ves a los policías en las esquinas».

Subrayó la necesidad de trabajar para que Argentina sea un país «que hace que su gente viva segura, donde se detiene a los delincuentes, se los condena y ellos cumplen esa condena» y volvió a reclamar a la provincia que «saque a la calle a esos 15 mil policías que hacen tareas administrativas».

Por su parte, Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad durante la gestión al frente de ese ministerio de Patricia Bullrich, en el gobierno de Mauricio Macri, afirmó: «Las historias de la gente son estremecedoras pero aún tienen una luz de esperanza. Tenemos que poner al Estado del lado del ciudadano, no de los delincuentes».

Por último, Ocaña -imputada por enriquecimiento ilícito en 2018 y quien impulsó una denuncia floja de papeles por el Plan Qunita- se refirió a la importancia de fortalecer y sanear instituciones gubernamentales para mejorar el futuro de los bonaerenses.

