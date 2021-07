LAS PASO EN ROQUE PÉREZ: ALGUNOS «POSIBLES» NOMBRES DE QUIENES ENCABEZARÍAN LAS LISTAS

El sábado finaliza el plazo para la presentación de las listas de cara a las futuras elecciones del 12 de septiembre, PASO y aún existe el misterio que siempre tenemos en el distrito sobre los nombres de las listas con los candidatos de cada lista que se presente.

¿Por qué?, no lo sabemos, pero no es solo desde un sector político, sino que hasta ahora, nadie ha difundido su lista completa.

Los nombres de quienes encabezarían las listas que han llegado a nuestra redacción, son por supuesto, extra oficiales y pedimos disculpas si a alguna persona le molesta, pero es lo que estamos manejando algunos medios. Solo nos referiremos a los cabeza de lista.

Por el lado del oficialismo se habla de la posible candidatura encabezando la lista, del actual director de Cultura Javier Milanesi.

Maximiliano Sciaini encabezaría la lista del Frente Renovador, con el resto de la lista con nombres que lo vienen acompañando desde hace años. Hay que ver si desde el Frente de Todos no le «bajan» la lista, ya que desde el FdT no quieren internas. Cosa increíble que un partido no permita que quienes no estén conformes, no puedan dirimir sus diferencias en una interna. Eso es muy de derecha y muy anti democrático y hasta habla de ciertos temores de perder las internas.

Juntos por el Cambio o Juntos: el PRO-CC pone encabezando su lista al ex intendente Jorge Jesús Cravero y la UCR lleva para encabezar su lista en esas internas a Leandro López.

Cristian Castellani es el pre candidato del partido Principios y Valores.

Suenan un par de nombres más de posibles listas, pero solo son rumores por ahora.

Repetimos que hay poca data «oficial» al respecto, así que no hay que tomar estos nombres como verdad absoluta.