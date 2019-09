Esto ha sido publicado en el Facebook de «Juancho Cravero» en el día de hoy.

«LAS MENTIRAS, MENTIRAS SIEMPRE SERÁN. AUNQUE SE INTENTEN SOSTENER, INEXORABLEMENTE SE VOLVERÁN DURAS CONTRA SU PROPIO SER.

El olvido «selectivo»duele. Mas aún cuando proceden de una personas que saben que me preocupé y ayudé cuando no había diagnóstico con la enfermedad de su padre. En esas instancias cruciales de la vida no hay política, aún cuando hoy, a veces propios y extraños con cierta frialdad hasta me lo recriminan. No pensé en ese «absurdo costo «. Es más también y, previa consulta con ellos, gestione la visita de la gobernadora a su departamento (cosa que nunca dijeron ni agradecieron) cuando su estado de salud era delicado. Por eso duele y sorprende el poco respeto que tienen conmigo, con mí familia y sobre todo con los roqueperenses.

También sorprende la ambigüedad y la demagogia con la que se manejan respecto del empleado municipal y del hospital en particular. Después de 8 años de gestión siguen pagándole a los trabajadores sueldos irrisorios, por debajo del mínimo vital y móvil ( en muchos casos) -tornando falaz el autotítulo de «abanderados de la justicia social- (máxime cuando los funcionarios cobran abultados sueldos del estado municipal que somos todos los roqueperenses) y nunca pagando el SAMO como corresponde, con la transparencia que ello amerita (personalmente hice las gestiones en IOMA y el dinero nunca aparecía a tiempo).

En mí gobierno, si el ciudadano me asigna tal responsabilidad, cada trabajador va a poder ver cuanto se deposita y será girado automáticamente a sus cuentas, pero por sobre todo van a cobrar sueldos sensatos Y aclaro que lo de PAMI lo dice la gente de la obra social, no yo!

Esta semana estuve con Sergio Cassinotti, titular de PAMI, relevando toda la información sobre la realidad del caso y personalmente haré todas las gestiones para que, en caso que corresponda, la plata llegue a los trabajadores en tiempo y forma.

Háganse cargo ustedes de no cumplirle al trabajador! De presionarlos en cuanto a su ideología y de la amenaza o concreción de represalias por pensar distinto. No es culpa de éste candidato que no se haya priorizado en la plata de la gente todos estos años, obvio que es su culpa, no mía! Hay que terminar con los dobles discursos, de una vez y para siempre.

Yo seguiré haciendo gestiones para la gente, cómo lo hice siempre, pero no gestiono utilizaciones y manoseos políticos ni mentiras.

Hablen de ustedes, que juntos por el cambio habla de no robar, de decir la verdad, de trabajar todos por igual, de seguridad, de respeto. Camino a octubre sin mentiras, compromiso asumido. La mentira y la desesperación tienen patas cortas.

Háganse cargo del Envión, del baño del millón, del fondo de seguridad (6 millones) que desapareció, de las máquinas y tractores que se pagaron y no están, de la desmantelación de la ambulancia, de los 53 millones de iluminación, de los terrenos para amigos en el acceso, de los grandes sueldos para pocos, de las cuentas abultadas,de gastos innecesarios,del privilegio de algún o algunos sectores en detrimento de la mayoría.Dejen de hacer demagogia con la plata ajena,con la que aporta la gente con sus impuestos,en su caso,haganla con dinero propio.-

Ah, y otra cosa. No hagan utilización política de la pobreza,aunque ya lo tienen en los genes. ¿Se acuerdan cuando su candidato Axel (cuando era ministro de economía y había más de un 30% de pobreza) decía que hablar de pobreza era estigmatizante? Que prefería no hablar de eso! Bueno, hablemos entonces de desigualdad, que la han hecho y generado desproporcionadamente en nuestro querido Roque Pérez.

Será que les quedó grabada en la cabeza esa frase que decía Perón; «AL AMIGO TODO, AL ENEMIGO NI JUSTICIA». No sean tan literales por favor y entiendan que en política no debería haber diferencias, al menos nosotros lo entendemos así.

Nos vemos en octubre, la gente en definitiva es la que decide y a quienes debemos respetar.»

La nota estaba acompañada de las dos fotografías que se observan aquí. Una es de Juan María Cravero acompañado de su padre Jorge Jesús Cravero y en la otra está J.M. Cravero con el titular de PAMI Sergio Cassinotti.-